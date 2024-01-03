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Kiracının Kira Bedeline Tepkisi: 'Devletimiz Fırsatçılara İmkan Vermesin' - Son Dakika
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Kiracının Kira Bedeline Tepkisi: 'Devletimiz Fırsatçılara İmkan Vermesin'

Çorum'da kiracı olarak oturan Memduh Çatal, ev sahibinin kirasını 5 yılın dolacağı şubat ayından itibaren 12 bin 500 liraya yükseltmek istemesine tepki gösterdi. Çatal, bu durumun asgari ücretle çalışanları nasıl etkileyeceğini ve nasıl idare edeceklerini sordu. Kiracılar olarak devletin fırsatçılara engel olmasını ve kendilerine sahip çıkmasını istediklerini belirtti.

03.01.2024 - 15:16,
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ERKAN KARACA

Çorum'da kiracı olarak oturan Memduh Çatal, 2 bin 250 lira olan kirasının ev sahibi tarafından, 5 yılın dolacağı şubat ayından itibaren 12 bin 500 liraya yükseltilmek istenmesine tepki gösterdi. Çatal, "Devletimiz de bu fırsatçılara bu imkanı vermesin. Ben 20 bin lira alırken 12 bin 500 lira buna versem asgari ücretle çalışan nasıl duracak? Kalan 7 bin 500 TL ile nasıl idare edeceğim? Halimiz bu" dedi.

Çorum'da Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde 15 Şubat 2019'dan bu yana kiracı olarak oturan Memduh Çatal'a ev sahibi tarafından noter ihtarnamesi gönderildi.  Evlerinde 5 yıldır oturduklarını ve kiralarını hiç aksatmadan ödediğini aktaran Memduh Çatal, 2 bin 250 lira olan kirasının ev sahibi tarafından bu yıl kendisine çekilen noter ihtarnamesi ile 12 bin 500 TL'ye yükseltmek istediğini söyledi.

"KİRACILARA DEVLETİMİZ SAHİP ÇIKSIN"

Memduh Çatal şunları söyledi:

"Aldığım aylık 20 bin lira. Ev sahibine şimdiye kadar 2 bin 250 TL ödüyordum. Şu anda 5 yıldır duruyorum. Benimle konuşmadan etmeden ihbarname yollamış, 12 bin 500 lira yapacaksın demiş. Yüzde 100'ü arttırsa yine onu tutmaz. Bu fırsattan istifade devletin buna bir el atıp bunu takip etmesini istiyorum. Fırsatçılara el atıp, kiracılara sahip çıkmasını istiyorum. Kiralarımızı devamlı bankaya kira bedeli olarak yatırdık. Her ay hiç geciktirmeden. Bana dediler ki 'Allah razı olsun ben senin gibi kiracıyı arasam bulamam' dediler. Ev sahibi de öğretmen, bunun kayınpederinden tutmuştum şimdi kendisi halen eğitimci çocukları eğiten birisi fırsattan istifa ederek bunu 12 bin 500 lira yapacaksın diye noter huzurunda kağıt göndermiş. Ben de buna itiraz edeceğim. Devletimiz de bu fırsatçılara bu imkanı vermesin. Ben 20 bin lira alırken 12 bin 500 lira buna versem asgari ücretle çalışan nasıl duracak? Kalan 7 bin 500 TL ile nasıl idare edeceğim? Halimiz bu.

"BİR ASGARİ ÜCRETİ KİRA OLARAK İSTİYORLAR"

Şubat ayında 2 bin 250 TL yaptım kirayı. Bana dediler ki 5 bin liraya duruyorlar depremde sen de vereceksin. Ben de dedim veremem onu. Bana da aynen dedikleri kelime şu 'cenab-ı Allah verene kadar dur' dediler. Durumumuz bu. Benim buna devletin bir el atmasını istiyorum. İlk durduğumda ben burada 800 TL'ye durdum. Ondan sonra devamlı artırdık devletin vermiş olduğu şeyden. Anlaşmamız öyleydi ama geçen sene yüzde 100'ü de geçtik. Bu senede dedik ki bizim apartmandaki en yüksek kiraya duran kişi 4 bin 500 liraya duruyor şu anda. Bunu 12 bin 500 yapmasına gelip bizimle konuşmadan etmeden bana ihbarname çekmiş. Bizim bu halimiz ne olacak kiracıların? Biz buna bir el atılmasını istiyoruz devletimizden büyüklerimizden. Bir asgari ücreti alan adam durabilir mi? Bir asgari ücret maaşını kira olarak istiyorlar. Sizden ve büyüklerimizden ben yardım istiyoruz.Öğretmen olduğu halde bunu böyle yaparsa kara cahil ne yapmaz. Ev sahibi gelip benimle niye oturmadı? Gelse çayımı kahvemi içse yemeğimi yese yani hiç konuşmadan etmeden bana bu tepkiyi gösterdi. Bu da benim zoruma gitti hakaret etmiş gibi. İstediğim kirayı versem beni evden tahliye edeceğini beyan ediyor. Evimde durursan dur durmazsan çık diyor. Ben şu kış gününde nereden çıkıyım. Yaz günü olsa gider bir şeyler bakar çıkarız.

"TEFECİLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Bizim bu apartmanda en yüksek rakam 4 bin 500 TL. Biz 6 bin lira verelim dedik ama bu ne yapıyor yüzde 5'i geçiyor, 5'e katlıyor. Tefecilikten başka bir şey değil bu yapmış olduğu biz devletimizden büyüklerimizden bu fırsatçılara el atmasını istiyoruz. Her zaman arttırıyoruz. Ben geçen sene yüzde 100 arttırdım. Devletin belirlediği oranın dışında arttırdı. Dediler ki bana 'depremde 5 bin lira kira veriyorlar. Sen de bana bunu vereceksin' dedi. 'Sana o kadar kira veremem' dedim. Bu kadar kira veriyorum dedim. Ev alacağım. Ev alınca çıkacağım dedim. Ha o zamana kadar kavuşur ha o zamana kadar kavuşmaz. Neyse gerekirse yine onu veririz bir şeyler dedik. Bizle hiç konuşmadan böyle yaptı.

"EVİ KİRALARKEN EV SAHİBİMİN KAYINPEDERİ 12 SENET İMZALATTI"

İlk yıl evi tuttuğumda senet yaptık 12 tane senedimin birini aldım. Öbür senetlerimi alamadım. Daha halen de duruyor. Senetler o zaman 900 liraydı ilk tuttuğumuzda 900'den işte bu hale geldik. Ödediğim halde senetlerim duruyor. Ben birkaç sefer istedim. 'Veririz ya bir şey olmaz' dedi. Duruyor. Senetlerde miktar yazıyor, yılı da yazıyor. Aydan aya tarihleri yazarak ben elden verecektim bir dükkana bırakacaktık. Dükkandan ben senetleri alacaktım. İlk ayımda ilk tutuğumda dükkana götürdüm. Dükkandan yine senet alamadım. Ondan sonra oğlunun hesap numarasına attık. Devamlı bankadan gönderdik. Ama çıkarken senetleri mecbur alacağım."

Kiracının Kira Bedeline Tepkisi: \'Devletimiz Fırsatçılara İmkan Vermesin\'
Kaynak: ANKA
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