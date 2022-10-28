Kiralık ev fiyatlarını yüksek bulan öğrenci karavanda yaşıyor - Son Dakika
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Kiralık ev fiyatlarını yüksek bulan öğrenci karavanda yaşıyor

28.10.2022 13:14
Kiralık ev fiyatlarını yüksek bulan öğrenci karavanda yaşıyor

Samsun'da bir üniversite öğrencisi, ev kiralarını fazla bulunca memleketinden getirdiği karavanda yaşamaya başladı.

Samsun'da bir üniversite öğrencisi, ev kiralarını fazla bulunca memleketinden getirdiği karavanda yaşamaya başladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Ürün Tasarım Bölümü'nde okuyan 23 yaşındaki Sonkan Barutçu, istediği fiyata kiralık ev bulamayınca kendince bir çözüm geliştirdi. Barutçu, memleketi Trabzon'dan getirdiği karavan ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Karavan Parkı'nda kalmaya başladı. Karavan Park'a ayda her şey dahil 750 mira veren Barutçu, hayatından memnun.

"1 artı 0 ev ile aynı imkanlarda olduğunu söyleyebilirim"

Üniversitedeki ilk senesinde eve çıktığında 450 lira olan kirasının pandemi sürecinden sonra 2 bin lira ve 3 bin lira arasında bir fiyat aralığında olduğu için bir çözüm yolu arayışına girdiğini söyleyen Sonkan Barutçu, "Bu süre zarfında karavanda yaşamla ilgili araştırmalar yapmaya başladım. Sonuçta eve verecek olduğum bir bütçe vardı. Aylık 3 bin liradan yılda 36 bin lira eve ayırmam gereken bir para vardı. 4 yıllık eğitim hayatımda evde kalsam bu para 120 bin küsur bir para yapıyordu. Bu bana mantıklı gelmedi. Ben de makul bir fiyatta karavan alıp karavanda yaşamaya karar verdim" dedi.

Aylık 750 lira ödüyor

Karavan alanına ayda 750 lira ödediğini belirten Barutçu, "Şu zamanda gayet makul bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Karavanda yaşamanın ufak tefek zorlukları var ama stüdyo (1+0) ev ile aynı imkanlarda olduğunu söyleyebilirim. Karavanın zorluklarından birisi içinde banyo olmaması. Bu ihtiyacı karavan alanında duş alınacak yerlerden karşılıyoruz. Kışın biraz zor oluyor. Bu konu haricinde pek bir sıkıntı yaşamadım. Zaten bulunduğumuz alanda güvenlik tedbirleri var. Şuanda bir eve çıkmak en az aylık 3 bin liradan başlıyor. Onun eşyası, faturası derken daha masraflı bir hale geliyor. Karavanda fatura derdin yok. Aylık bir ücret var. Her şey buna dahil" diye konuştu.

Karavanı bir araç yardımıyla Trabzon'dan getirdiğini ifade eden Barutçu, "Buraya yerleştirdikten sonra bir daha hareket ettirme ihtiyacı duymadım. Böyle bir imkanı olan öğrencilere de tavsiye ederim. Eve çıkanlar ilk zamanlarda depozito, emlakçı ücreti derken epey bir para ödüyor. Ben onların 1 ayda verdiği parayla 1 sene burada konaklanabiliyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Trabzon, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kiralık ev fiyatlarını yüksek bulan öğrenci karavanda yaşıyor - Son Dakika

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