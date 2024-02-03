Kırgızistan\'da patlamada yaralanan 2 kişi Türkiye\'ye gönderilecek

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki merkezi ısı ve enerji santralinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan 2 kişinin tedavi için Türkiye'ye gönderilmesine karar verildi.
Kırgızistan, dün başkent Bişkek'teki merkezi ısı ve enerji santralinde meydana gelen patlaması sonrası çıkan yangında ağır yaralanan 2 kişinin tedavisi için Türkiye'den yardım talebinde bulundu. Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, talep üzerine Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinden doktor Etem Öztürk ve Engin Çetin'in Bişkek'e geldiği belirtildi. Türk doktorların Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev ile birlikte yaralıların durumunu, uygulanan tedaviyi incelediği ifade edildi. Açıklamada, "Doktor Etem Öztürk, 2 yaralının durumunun ağır olduğunu, ancak bilinçlerinin açık, duyarlı ve soruları cevaplayabilecek durumda olduğunu söyledi. Doktor, durum göz önüne alındığında uzun bir tedavi süreci olacağını, bu nedenle ciddi yanıkları olan hastaların uygun şartların bulunduğu özel bir hastanede tedavi edilmelerinin daha etkili olacağını kaydetti. Yapılan istişare sonucu 2 yaralının Türkiye'ye hastaneye nakledilmesine karar verildi" ifadeleri kullanıldı.
Dün gece yerel saatle 03.00 sıralarında Bişkek merkezi ısı ve enerji santralinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiş, daha sonra çıkan yangında 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. - BİŞKEK
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