41 çocuğa unutulmaz sünnet şöleni: tekne turu yapıp, klasik araçlarla şehir turuna çıktılar

Kırıkkale'de toplu sünnet şölenine katılan 41 çocuk, klasik araçlarla oluşturulan konvoy eşliğinde Çeşnigir Köprüsü Kanyonu'na götürülerek tekne turu yaptı. Palyaçolarla eğlenen çocuklara etkinliğin sonunda bisiklet hediye edildi.

Sultan II. Bayezid'in 1496 tarihli vakfiyesinde çocukların sünnet ettirilmesine yönelik hayır geleneği, Kırıkkale'de düzenlenen programla sürdürüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 41 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi. Sünnet kıyafetleri giydirilen çocuklar ve aileleri, klasik araçlardan oluşan konvoyla Çeşnigir Köprüsü Kanyonu'na götürüldü. Burada tekne turuna katılan çocuklar, daha sonra klasik araçlarla şehir turu yaptı. Bahşılı ilçesindeki özel bir düğün salonunda devam eden etkinlikte çocuklar, palyaçolar eşliğinde gönüllerince eğlendi. Ustalar Topluluğu tarafından yöresel bozlaklar ve türkülerin seslendirildiği programda yemek ikramında da bulunuldu. Programın sonunda ise 41 çocuğa bisiklet hediye edildi. Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ankara Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Bilal Akgül de, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 81 ilde sünnet şölenleri düzenlediklerini söyledi. Etkinliğin Sultan II. Bayezid Vakfiyesi'nin hayır şartı kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Akgül, "Bugün sünnet şöleni kapsamında 41 çocuğumuza kıyafetlerini giydirdik. Daha sonra çocuklarımız için Çeşnigir Köprüsü'nde tekne turu düzenledik. Sayın valimiz ve kıymetli protokol üyelerinin katılımıyla güzel bir şölen oldu. Çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Vakfiyelerimizde yer alan hayır şartlarını yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programa Bahşılı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, Bahşılı Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, İl kültür ve Turizm Müdürü Cemal Ergeç, ilçe protokolü ve davetliler katıldı.