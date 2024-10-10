Kırıkkale'de 5.2 Büyüklüğündeki Deprem Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de 5.2 Büyüklüğündeki Deprem Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Kırıkkale\'de 5.2 Büyüklüğündeki Deprem Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Kırıkkale'de, merkez üssü Keskin olan 5.2 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerine 'Türkiye Afet Müdahale Planı' tatbikatı yapıldı. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta, arama kurtarma ekiplerinin başarılı müdahalesi dikkat çekti.

10.10.2024 14:52  Güncelleme: 14:58
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Kırıkkale'de, merkez üssü Keskin olan 5.2 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerine gerçekleştirilen "Türkiye Afet Müdahale Planı" tatbikatı, arama kurtarma ekiplerinin başarılı müdahalesiyle tamamlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Türkiye Afet Müdahale Planı - Kırıkkale Masa Başı ve Saha Tatbikatı" başarıyla tamamlandı. Tatbikat, Vali Yardımcısı Oktay Erdoğan başkanlığındaki Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirildi. Bu kapsamda, muhtemel doğal afetlere yönelik hazırlık ve müdahale stratejileri değerlendirildi.

Tatbikatta senaryo gereği merkez üssü Keskin ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde yapılan saha tatbikatına AFAD başta olmak üzere, MEB AKUB, ANDA, UMKE ve diğer arama kurtarma ve sağlık ekipleri katıldı. Jandarma ve itfaiye personeli de tatbikatta aktif rol aldı. Senaryoya göre, bir binada yıkım gerçekleşti ve yangın çıktı. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, diğer arama kurtarma ekipleri de enkaz altındaki yaralıları başarıyla kurtardı.

ANDA Arama Kurtarma Ankara Ekip Lideri Yiğithan Sivri, afetlere karşı bilinç ve hazırlık seviyesinin artırılmasının önemine vurgu yaparak, "Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında STK'lar ve kamu kurumları adına farkındalık uyandırıyoruz. Afet ülkesi olduğumuz için tatbikatlarla kendimizi hazırlıyoruz" dedi.

MEB AKUB Kırıkkale Ekip Lideri Yakup Ayan ise tatbikatın ekipler arası koordinasyonu güçlendirdiğini belirterek, "AFAD ile birlikte muhtemel bir afet durumunda ekiplerin koordinasyonunu geliştirmek için önemli bir tatbikat gerçekleştirdik. Dileğimiz, ülkemizin hiçbir afet görmemesi ancak her zaman hazır olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Tatbikatta görev alan MEB AKUB üyesi Yasin Üstün, arama kurtarma faaliyetlerinde yaralı olarak rol aldığını ve arkadaşlarının kendisini başarıyla kurtardığını belirtti. MEB AKUB üyesi Nurcan Karayel ise gerekli eğitimleri aldıklarını ve her zaman göreve hazır olduklarını dile getirdi.

Kırıkkale Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği'nden Oğuz Tümer, afetlerde iletişimin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Depremlerde iletişim kesildiğinde telsiz aracılığıyla bağlantı sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Tatbikata katılan AFAD gönüllüleri, arama kurtarma çalışmalarına katılarak deprem anında nasıl müdahalede bulunulacağını uygulamalı olarak tecrübe edindiler. AFAD gönüllüsü Ülkü Uyduran, aynı zamanda bir depremzede olduğunu ifade ederek, " Osmaniye'den geldim ve AFAD gönüllüsü oldum. Elimden gelen her yardımı yapmaya hazırım" dedi. Gönüllülerden Mehmet Çiğdem ise sismik arama ve kurtarma faaliyetlerinde yer aldığını belirtti ve "Depremler olursa en iyi şekilde yardımcı olmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de 5.2 Büyüklüğündeki Deprem Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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