Kırıkkale\'de işçiler 1 Mayıs\'ta kutlama etkinlikleri yaparken, bazı çalışanlar işlerinin başında

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Kırıkkale'de işçiler 1 Mayıs'ta kutlama etkinlikleri yaparken, bazı çalışanlar ise ekonomik kazançlarını sürdürmek için işinin başında çalışıyor.

Kırıkkale'de sivil toplum kuruluşlarına bağlı üyeler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlama etkinlikleri yaparken, bazı çalışanlar ise ekmek parası için çalışmak zorunda kaldı. Simitçisinden ayakkabı boyacısına, temizlik personelinden seyyar satıcısına farklı alanlarda görev yapan çalışanlar ile polis memurları objektiflere yansıdı.

Sevgi yolu üzerinde 40 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Bülent Kızgın, "Onlar işçi bayramını kutluyor bizlerde ekmek parası kazanıyor. Çocuklara ekmek götürmek için bizler mücadele etmeye çalışıyoruz" dedi.

Caddelerde simit satarak geçimini sağlayan Nail Üstüner ise "İhtiyaçlar bitmiyor, eksiklikler bitmiyor. Burada kazandığım 100 lira 200 lira bir şey yapmıyor" ifadesini kullandı.

Kutlama alanında simit arabasıyla satış yapmaya çalışan Mehmet Güllü ise ekmek parası için çalıştığını söyledi. - KIRIKKALE