Kırıkkale Gençleri Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırıkkale Gençleri Türkiye Birincisi Oldu

Kırıkkale Gençleri Türkiye Birincisi Oldu

Kırıkkale'li gençler, Uluslararası Gençlik Festivali'nde Türkiye birincisi olarak başarı elde etti.

11.12.2024 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'yi temsil eden gençler, Uluslararası Gençlik Kültür ve Sanat Festivali bilgi yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Vali Mehmet Makas, şampiyon gençleri tebrik ederek "Gurur duyuyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Gençlik Kültür ve Sanat Festivali Ankara'da düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına yarışan Gençlik Merkezi üyeleri Hasan Tekin, Muhammed Bumin Arslan ve Burak Kağan Ağakaya, finaldeki üstün performanslarıyla zirveye adlarını yazdırdı. İç Anadolu Bölgesi birinciliğini elde ederek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ekip, finalde de zorlu soruları hızlı ve doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu. Yarışmada sergiledikleri bilgi birikimiyle dikkat çeken gençler, Kırıkkale'yi başarıyla temsil etti.

Vali Mehmet Makas, "Türkiye birincisi olan gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Başarılarınız, diğer gençlerimize ilham kaynağı olacak. Gurur duyuyoruz" ifadeleriyle gençleri tebrik etti.

Şampiyon ekibe teşekkür eden İl Müdürü Hamza Güneş ise, "İlimizi en iyi şekilde temsil eden gençlerimize başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gençlik, Türkiye, Güncel, Kültür, Sanat, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale Gençleri Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
20:34 DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz
20:14 Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar
20:02 İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü
19:26 Ukrayna’nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya’dan tedirgin eden açıklama Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama
09:42 Suriye’de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada
09:21 Türkiye’nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin akıbeti belli oldu Türkiye'nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu
09:20 Maçlar nefes kesti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
09:19 Beyaz Saray: 2012’de Suriye’de kaçırılan Austin Tice’ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz
09:15 Altın fiyatları rekor seviyelere koşuyor Altın fiyatları rekor seviyelere koşuyor
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 22:15:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale Gençleri Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.