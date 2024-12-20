Vali Makas'tan Vatandaş Odaklı Yönetim Vurgusu - Son Dakika
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Vali Makas'tan Vatandaş Odaklı Yönetim Vurgusu

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaş odaklı kamu yönetimi talimatlarını hatırlatarak, muhtarlarla yaptığı toplantıda kamu hizmetlerini daha etkin yürütme hedeflerini dile getirdi. Toplantının ardından şehit ailesini ziyaret eden Vali Makas, halkın taleplerine duyarlı yaklaşım sergileyeceklerini belirtti.

20.12.2024 00:42
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaş odaklı kamu yönetimi talimatlarına vurgu yaparak, "Sizler emredeceksiniz, bizler yapacağız. Vatandaşımız bizim başımızın tacıdır" dedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "Hasbihal Buluşmaları" kapsamında ziyaret ettiği Keskin ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Kaymakamlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında, ilçenin sorunları ve çözüm yolları ele alındı. İl müdürlerinin de katıldığı toplantıda konuşan Vali Makas, kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "vatandaş odaklı kamu yönetimi" talimatını hatırlatan Vali Makas, bu prensibi esas alacaklarını belirtti. Vali Makas, "Eksikliklerimizi görmek ve hızlı çözümler üretmek için bu toplantıları düzenliyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla vatandaşımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın son 25 yılda çıkardığı genelge ve talimatlar doğrultusunda bize en büyük tembih, vatandaş odaklı kamu yönetimidir. Sizler emredeceksiniz, bizler yapacağız. Vatandaşımız bizim başımızın tacıdır" diye konuştu.

Toplantının ardından Vali Makas, 2018 yılında Hakkari'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Türken'in ailesini ziyaret etti. Şehidin babası Yaşar Türken ile bir araya gelen Vali Makas, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim için her zaman önceliklidir. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Vali Makas, program kapsamında ilçedeki esnafı ve pazarı da ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Vali Makas, ilgili birim müdürlerine çözüm için talimat verdi. Vatandaş odaklı yönetim anlayışını benimsediklerini vurgulayan Makas, "Halkımızın her talebine duyarlılıkla yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Makas'tan Vatandaş Odaklı Yönetim Vurgusu - Son Dakika

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