Kırklareli\'nde Down Sendromlu Öğrencilerin \'Bayrak\' Sergisi Açıldı

Kırklareli'nde down sendromlu öğrenciler tarafından hazırlanan 'bayrak' sergisi törenle açıldı.
Kırklareli'nde 21 Mart Dünya Down Sendromu farkındalık günü etkinlikleri çerçevesinde Bilal Yapıcı Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi öğrencileri, çeşitli malzemelerden hazırladıkları bayraklarla sergi oluşturdu.
Vali Birol Ekici de sergiye katılım gösterdi. Ekici öğrencilerin hazırladıkları koro ile karşılandı. Daha sonra Ekici ve beraberdekiler sergiyi gezdi. Ekici, down sendromlulara farkındalık oluşturmanın önemine değinerek öğrencileri tebrik etti. - KIRKLARELİ
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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