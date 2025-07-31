Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafında Kırklareli'nde sünnet şöleni düzenlendi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kırklareli'nde sünnet şöleni gerçekleşti. Sünnet ettirilen 25 çocuk bir düğün salonunda gerçekleşen etkinlikte bir araya geldi. Animasyon gösterilerinin gerçekleştiği etkinlikte çocuklara bisiklet hediye edildi.

Şölende konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da sünnet olan çocuklara geçmiş olsun temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ