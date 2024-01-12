Kırşehir Belediyesi, Boztram Tramvay Projesi hakkında bilgi almak için Bozüyük Belediyesi\'ni ziyaret etti

Kırşehir Belediyesi'nin Park Bahçeler, Ulaştırma ve Destek Hizmetleri birimlerinden oluşan teknik heyet, Bozüyük Belediyesi'ni ziyaret ederek, Boztram Tramvay Projesi hakkında bilgi aldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun vizyon projelerinden biri olan Boztram Tramvay Projesi, ülke genelinde yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kendi bölgelerinde böyle bir projeyi hayata geçirmek isteyen belediyeler de Bozüyük Belediyesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunuyor.

Proje kapsamında Bozüyük'ü örnek alan Ankara Gölbaşı Belediyesi ve İstanbul Pendik Belediyesi'nin ziyaretlerinin ardından son olarak Kırşehir Belediyesi teknik heyeti de Bozüyük Belediyesi'ne inceleme ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Kırşehir Belediyesi'nin Park Bahçeler, Ulaştırma ve Destek Hizmetleri birimlerinden oluşanteknik heyet tarafından projenin güzergahları, duraklar, ray mesafe ve yerleşimleri, bilet okuma ve ödeme sistemleri incelendi. Tramvayla yolculuk yapan heyet, BOZTRAM hangarında araç bakım onarım çalışmalarını da yerinde inceledi.