Kırşehir'de kar yağışı kazalara neden oldu: 5 yaralı
KIRŞEHİR - Kırşehir'de kar yağışı kazaları beraberinde getirdi. Kayan araçların neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı.
Kırşehir'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, Kırşehir- Mucur karayolu Hacıbektaş kavşağında zincirleme trafik kazaları meydana geldi. Kayan araçların karıştığı kazada; 5 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. Kırşehir-Mucur karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazalara yoğun tipi ve kaygan zemin neden oldu.
Mucur Devlet Hastanesi ve Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Yerel › Kırşehir'de Kar Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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