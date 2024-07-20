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Kırşehirli Kıbrıs Gazisi Kemal Parlak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl döneminde yaşadıklarını anlattı.

Harekata giderken Türkiye'deki insanların askeri araçlara koli koli gıda yardımında bulunduğunu ve bu yardımın o yaşlarda kendisini çok duygulandırdığını söyledi. Muharip Gazi Kemal Parlak, "Ben karayoluyla Mersin'e gittim. Yirmili yaşlarda çok duygulu anlar yaşadım. Türk halkı askeri araçlara koli koli evlerinde ne varsa verdi. Bu durum beni duygulandırdı" dedi.

Harekatın parolası: "Ayşe tatile çıksın"

50 yıl önce yirmili yaşlarında Ankara'da askerken Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Kırşehirli Parlak, harekatın başlama parolasının 'Ayşe Tatile Çıksın' olduğunu ifade etti. Açıklamasında yaşadığı duygu dolu anları anlatan Parlak, "Bu duygu anlatılmaz ve yaşanır. Türk Milleti aziz ve büyük bir millet. Ankara'dan Silifke'ye giderken halk evinde olanları askeri araçlara dağıttı. Ayşe Tatile Çıksın cümlesiyle savaş başlatıldı. İnsan, genç yaşta olduğundan bu duyguları da çok değişik yaşadık" diye konuştu.

Parlak Kırşehir'de Muharip Gaziler Derneği Başkanlık görevini yürütüyor. - KIRŞEHİR