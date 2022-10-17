Kitap fuarına ziyaretçi akını; 3 günde 261 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Kitap fuarına ziyaretçi akını; 3 günde 261 bin kişi ziyaret etti

17.10.2022 14:16

Kitap fuarına ziyaretçi akını; 3 günde 261 bin kişi ziyaret etti Bu yıl 5'incisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı'nı 3 günde 261 bin kişi ziyaret etti.

Kitap fuarına ziyaretçi akını; 3 günde 261 bin kişi ziyaret etti

KAYSERİ - Bu yıl 5'incisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı'nı 3 günde 261 bin kişi ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, Türkiye'nin ziyaretçi rekoruna sahip kitap fuarlarından Kayseri Kitap Fuarı'nın 5'incisi Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Şehir içinden ve dışından fuarı ziyaret eden kitapseverler hem yazarlar ile buluşuyor hem de sevdikleri kitaplara ulaşıyor.

Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, "Kayseri Kitap Fuarı her yıl üstüne bir şeyler koyarak, kitapseverler ile buluşuyor. Sadece Kayserililer değil, çevre illerden de akın akın otobüslerle öğrencilerimiz geliyor. İlk 3 günde 261 bin 325 ziyaretçi sayımız var. gerçekten ilgi ve alaka her zaman olduğu gibi çok yoğun. Fuarımızda toplamda 300'ten fazla yazarımız kitapseverler ile buluşacak. Bugün kapılarımızı açtıktan 2 saat sonra gelen ziyaretçi sayısı 20 bini geçti. Her şeyin en iyi şekilde olması ve Kayserimiz için elimizden gelen her şeyi valimizi ve büyükşehir belediye başkanımızın desteğiyle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bütün halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Saçmacı, "Bizim amacımız bu fuar alanının olduğu yere bu ölçekte büyük dev çadırlar kurarak bu alanın metrekaresini büyütmektir. Konferans salonları ve yayınevlerinin sayısı olarak her geçen gün talep çok artıyor. Şuanda 3 tane konferans salonumuz var ve bunlar yetişmiyor. Bunu daha iyi yerlere taşıyacağız. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere 81 ilde Kayseri'de kitap fuarlarında ziyaretçi rekoru kırıyor. İstanbul Kitap Fuarı'nın ziyaretçi sayısı 600 bin civarında. Bizim 800 bin civarında. Demek ki Kayseri bu işi en layıkıyla yapmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kitap fuarına ziyaretçi akını; 3 günde 261 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

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