Kızılay Ağrı'dan Ramazan’da 3200 Kişiye Yardım - Son Dakika
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Kızılay Ağrı'dan Ramazan’da 3200 Kişiye Yardım

Kızılay Ağrı\'dan Ramazan’da 3200 Kişiye Yardım

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan'da 3200 ihtiyaç sahibine sıcak yemek ve 6000 gıda kolisi ulaştırdı.

30.03.2025 07:52
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Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan ayı boyunca hayırseverlerin desteğiyle engelli, hasta ve yaşlıların da aralarında bulunduğu ihtiyaç sahibi 3200 kişiye sıcak yemek ulaştırdı.

Yılın her döneminde ihtiyaç sahiplerine yemek, giyim ve gıda desteğinde bulunan Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ramazan ayında çalışmalarını artırarak daha fazla haneye yardım elini uzattı.

20 Milyon TL bağış toplandı

Ramazan ayında hayırseverlerden topladığı bağış miktarıyla Türkiye genelinde dördüncü sıraya yükselen Ağrı Kızılay, il merkezi ve ilçelerde toplamda 20 milyon TL'ye yakın bağış topladı. Elde edilen ayni ve nakdi bağışlarla 6000 gıda kolisi ve market alışveriş kartı dağıtıldı.

Kızılay ekipleri, yalnız yaşayan yaşlılarla "Gönül Sofraları" kurarak iftar yaptı, "Anne Eli Sofraları" kapsamında yetim ailelerin evlerine misafir oldu. Ramazan ayının 15. günü olan Dünya Yetimler Günü'nde il merkezi ve Doğubayazıt ilçesinde yetim çocuklar ve anneleri için özel iftar programları düzenlendi.

164 köye yardım ulaştırıldı

Kızılay gönüllüleri, Ağrı'nın Hamur, Diyadin, Taşlıçay ve Doğubayazıt ilçelerindeki 164 köyü ziyaret ederek hem gıda kolileri dağıttı hem de 18 bin parça kıyafeti ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Fitre ve zekat bağışları iftardan sonra da dağıtılarak gece yarısına kadar çalışmalar sürdürüldü.

Ramazan ayı boyunca farklı etkinlikler de düzenleyen Kızılay ekipleri, okulları, Kur'an kurslarını ve hastaneleri ziyaret etti. Kadir Gecesi'nde merkez cami önünde 3000 vatandaşa lokma dağıtımı yapıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde iftar sonrası çay programı düzenlenirken, 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorlara özel ziyaretler gerçekleştirildi.

Yetim çocuklara bayramlık alındı

Yetim çocukların bayram sevincine ortak olmak için başlatılan kampanyayla 370 bin TL bağış toplandı. Bu bağışlarla 250 yetim çocuk, mağazaya götürülerek kendi bayramlıklarını seçti.

İftar sofraları kuruldu, yetimler unutulmadı

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, Ramazan ayının bereketini daha fazla haneye ulaştırmak için büyük bir gayret gösterdiklerini belirterek, "Aşevimizden Ağrı merkezde 3200, Doğubayazıt aşevinde ise 1200 kişiye her gün sıcak yemek ulaştırdık. Genel Merkezimizin destekleriyle 4 milyon TL zekat desteği, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile başlattığımız 'Bir Sınıf Bir Koli' projesi ve bağışçıların destekleriyle 6000 gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdik" dedi.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuyla geçtiğini vurgulayan Tatlı, "Ekmek dağıtımı, bayram şekeri dağıtımı gibi her konuda hayırseverler bizlere destek oldu. Biz de Kızılay personelimiz ve gönüllülerimizle emanetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyor, hayırlarının kabul olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay Ağrı'dan Ramazan’da 3200 Kişiye Yardım - Son Dakika

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