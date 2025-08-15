Kızılay, Çanakkale'deki Yangınlarda Destek Sağladı - Son Dakika
Kızılay, Çanakkale'deki Yangınlarda Destek Sağladı

15.08.2025 09:51
Kızılay, Çanakkale'deki orman yangınlarında görev yapan personele kumanya ve su yardımı yaptı.

Çanakkale'de son bir haftadır yaşanan orman yangınlarında görev yapan personele ve vatandaşlara Kızılay ekipleri; kumanya, su ve ayran desteğinde bulundu.

Çanakkale'de son bir haftada art arda geniş çaplı orman yangınları yaşandı. Yangınlar ekiplerin havadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaşanan yangınlar sırasında Çanakkale Kızılay ekipleri yangın söndürme çalışmalarının yürütüldüğü bölgede görevli personele ve yangından etkilenen vatandaşlara destek verdi. Sahada aktif olarak görev alan ekipler, acil ihtiyaçların karşılanması için kumanya, su ve ayran dağıttı.

TAMP çerçevesinde afet bölgelerinde beslenme ihtiyacı Kızılay'dan

Türk Kızılay Çanakkale İl Yöneticisi Adem Yılmaz, 2013'te Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde afet bölgelerindeki beslenme faaliyetlerinin tamamının Kızılay tarafından sağlandığını vurgulayarak, "Türk Kızılay Çanakkale İl Başkanlığı olarak şu anda Denizgöründü'de çıkan yangına müdehale eden ekiplerine ve personelimize her zaman olduğu gibi iaşe yardımına devam etmekteyiz. Biliyorsunuz 1 haftadır sürekli yangınlarımız ve depremlerimiz oldu. Ekiplerimiz can siperhane sahadalar. Çanakkale halkının destekleriyle ve devletimizin var gücüyle birlikte kimseyi mağdur bırakmamak adına sahada şu anda 22 gönüllü, 5 personelle bulunmaktayız. Ekiplerimiz de şu anda bütün saha personeli sandviç, ayran ve su dağıtımı devam etmektedir. 2013'teki TAMP kapsamında beslenme faaliyetleri tamamen Kızılay'a ait. Bütün afetlerdeki beslenme desteğini tamamen Kızılay üstlenmiş durumda. Bu anlamda hem kendi imkanlarımız doğrultusunda hem de yardımlarını bize ulaştıran ya da bağışını bize yapan bütün vatandaşlarımızın yardımlarını da sahadaki personele ve yangından ya da afetten etkilenen herkese ulaştırıyoruz yani bizim için sadece bir kurum değil sahada bulunan bütün jandarması, polisi, AFAD'ı, yangın söndürme ekipleri ve o tarafta mağdur olan bütün vatandaşlarımızın tamamının beslenmesi bize ait. Yangının ilk anaından son anına kadar. Biliyorsunuz ikram aracımız da var bizim, ikram aracımızla da sürekli biz çay, çorba dağıtımı yapıyoruz" dedi.

Kızılay'a yapılan yardımlar afet bölgelerinde daha koordineli bir şekilde yerine ulaşıyor

Çanakkale'de 1 haftadır yaşanan orman yangınlarında güzel bir yardımlaşma örneğinin gösterildiğini belirten Türk Kızılay İl Yöneticisi Adem Yılmaz, "Bir haftadır Çanakkale bu anlamda çok güzel bir örnek sergilemiş durumda. Bu şey biraz daha Kızılay üzerinden yapılırsa çok daha doğru olacağını düşünüyorum çünkü Kızılay sahada ne yapmasını çok iyi bilen ve yapılan yardımları anında yerine ulaştıran bir kurum" şeklinde konuştu.

"Bizim de üzerimize düşen vazife neyse yapmaya devam ediyoruz, devam da edeceğiz"

Türk Kızılay olarak deneyimli gönüllü ve personele sahip oldukları için sahada personelin çalışmasına da engel teşkil etmediklerini aktaran Adem Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Bir de biliyorsunuz yani afetlerde sahadaki güvenlik açısı da çok önemli. Bazen kimse içeri alınmıyor. Saha personelinin daha iyi çalışması adına çok daha kontrollü ve dikkatli olmak lazım. Bu işin koordinasyonu tamamen Çanakkale Valiliği ve AFAD İl Müdürlüğünde onların koordinasyonunda, bizim de üzerimize düşen vazife neyse yapmaya devam ediyoruz, devam da edeceğiz."

Çanakkale Türk Kızılay'ı bünyesinde 2 bin 300 gönüllü ve 7 personel mevcut

Çanakkale Kızılay'da çalışan gönüllü ve personel hakkında bilgiler veren Yılmaz, "Kırklareli il merkezine bağlıyız biz afet olarak. Orada ihtiyacımız olduğunda oradan da destek talep ediyoruz. Yaklaşık Çanakkale'de 2 bin 300 tane gönüllümüz, 7 tane de personelimiz var. Gönüllülerimizle birlikte bütün afetlere katılmaya çalışıyoruz. Dünkü mesela 2 gün boyunca süren afette yaklaşık 72 gönüllümüz sahadaydı. Şu anda da 17 gönüllümüz sahada görev yapmakta 3 personelimizle birlikte" ifadelerini kullandı.

Saha içi zorlu şartlar fark etmeksizin çalışıyorlar

Saha içi zorlu şartlarda farklı araçlarla bölgeye girip çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Kızılay personeli, konuşmasını şu sözlerle bitirdi: "Bizim 5 tane öncü aracımız var bu araçlarla ikram aracımızın çıkamadığı ya da orman işçilerinin veya diğer söndürme ekiplerinin bize ulaşamadığı noktalarda 5 aracımızla birlikte hem kumanya dağıtımı hem su dağıtımı hem ayran dağıtımı hem de o anda elimizde ne varsa çünkü limonata yeri geliyor oluyor soda da oluyor. Başka içecek ve yiyecekler de oluyor. Onları birebir ulaştırabilmek adına da 5 tane aracımız sürekli sahada denetim yapıyor." - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

