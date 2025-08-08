Kızılay\'dan Gazze\'ye Gıda Yardımı Hazırlığı

Erzurum Bölge Afet ve Lojistik Merkezi'nde Gazze ve Filistin'e gönderilmek üzere binlerce ton gıda maddesi hazır edildi.

Türk Kızılay Erzurum İl Merkezi Başkanı Hüseyin Bekmez, her gün ortalama olarak 6 yüz kişiye sıcak yemek hizmeti sunduklarını söyledi, Erzurum Bölge Afet ve Lojistik Merkezi'nin her türlü afete karşı hazır olduğunu ifade etti. Erzurum Bölge Afet ve Lojistik Merkezi Birim Yöneticisi Murat Beyler'de binlerce ton gıdanın Filistin ve Gazze'ye ulaştırılmak üzere depolarında hazır edildiğini dile getirdi.

Erzurum Bölge Afet ve Lojistik Merkezi Birim Yöneticisi Murat Beyler, 3 bin 600 metrekare kapalı alanda katlı raf ve barkod sistemine sahip bir depoları olduğunu ifade ederek, "Olası bir afet durumunda 5-6 kalemden oluşan acil afet malzemeleri bulunuyor. ve bunların ek kısa zaman içinde alana sevki konusunda destek sağlıyoruz. Acil afet sonrası ya da ihtiyaca binaen sosyal anlamda da destekte bulunuyoruz. Burada gelen bağışlarda tasnif edilerek stoka alınıyor. Aynı zamanda küresel anlamdaki taleplerde karşılanıyor. Gazze örneğinde olduğu gibi. Türkiye genelinde Gazze ve Filistine yapılacak olan yardımlarla ilgili bir hazırlık çalışması var. Her bölgeye bu anlamda bir görev düşüyor, planlama yapıldı. Bizimde iklimsel olarak uygun olması nedeniyle gıda temini noktasında görevimiz var. Şartlar uygun olduğu ve devletimizin talimat verdiği anda harekete geçebilecek durumdayız" dedi.

10 bin kişi kapasiteli aşevi

Proaktif bir kurum olarak afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek, güvenli kan teminini gerçekleştirmek ve zarar görebilirliği azaltmak misyonu ile hareket ettiklerini ifade eden Türk Kızılay Erzurum İl Merkezi Başkanı Hüseyin Bekmez, "Vizyonu Türkiye'de ve dünyada, insani yardım hizmetinde model alınan, insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş olmak olan Kızılay olarak; Erzurum'da Müge Anlı ve Dostları Aşevi haftanın beş günü, günde iki öğün sıcak yemek sunulmakta olup kapasitemiz 10 bin kişidir" şeklinde konuştu.

Kızılay'dan butik mağazalar

Haftada beş gün, günlük ortalama 5-6 yüz kişiye sıcak yemek sunduklarını dile getiren Bekmez,"İhtiyaç sahiplerinin evlerine kadar hazırlanan yemekler dolu - boş olarak götürülmektedir. Boş sefer tası alınıp dolu sefer tası bırakılarak böyle ulvi bir görevi yerine getirmekten mutluluk duymaktayız. Ramazan ayında ise bu sayı 2-3 bin kişiye kadar çıkmaktadır. Kızılay Erzurum Mobil Aşevi, afet durumlarında ya da özel günlerde sıcak yemek, tatlı ikramı ve diğer ikramlıkların dağıtımı yönetim kurulu üyelerimiz, çalışanlarımız ve gönüllülerimiz tarafından dağıtımları yapılmaktadır. Kızılay Erzurum Butik Mağazaları, Atatürk Üniversitesi'nde 1 Şubat 2020'de açılan mağaza ile ihtiyaç sahibi öğrenciler ücretsiz giyim malzemeleri temin edilmektedir. Erzurum Teknik Üniversitesi'ndeki mağaza ise 1 Şubat 2023'te faaliyet geçmiş, deprem nedeniyle duraklamış, ancak yeni eğitim-öğretim sezonuyla yeniden hizmete açılmıştır. Kızılay Erzurum Sosyal Mağazası, sürekli hizmet veren şube butik mağazamız; ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, hijyen ve temel ev eşyaları sağlanmaktadır" diye konuştu. - ERZURUM