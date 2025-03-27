Kızılay'dan Kadir Gecesi'nde Lokma İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kızılay'dan Kadir Gecesi'nde Lokma İkramı

Kızılay\'dan Kadir Gecesi\'nde Lokma İkramı

Kızılay Ağrı Şubesi, Kadir Gecesi'nde vatandaşlara lokma ikram ederek birlik ve dayanışma mesajı verdi.

27.03.2025 02:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı gönüllüleri, mübarek Kadir Gecesi dolayısıyla Merkez Camisi önünde vatandaşlara lokma ikram etti.

Etkinlik kapsamında Kızılay gönüllüleri, cami çıkışında vatandaşlara lokma dağıtarak, Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, Kızılay olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Mübarek Kadir Gecesi vesilesiyle vatandaşlarımızla bir araya gelmek ve onlarla lokma paylaşmak bizim için büyük bir mutluluktur. Amacımız, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek, toplumsal dayanışmaya katkı sağlamak. Kızılay, iyiliğin, merhametin ve paylaşmanın simgesi olmaya devam edecek" dedi.

Kızılay gönüllülerinin yıl boyunca çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiğini ifade eden Tatlı, "Bizler her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak için çalışıyoruz. Ramazan ayı boyunca da gıda yardımları, iftar programları ve çeşitli sosyal destek projeleriyle halkımızın yanındaydık. Bugün de Kadir Gecesi'nin bereketini hep birlikte yaşamak, paylaşımın ve kardeşliğin önemine dikkat çekmek için lokma ikramında bulunduk. İnşallah bu tür etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Vatandaşlar, ikram edilen lokmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Kızılay gönüllülerine teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kadir Gecesi, Kızılay, Güncel, Yerel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay'dan Kadir Gecesi'nde Lokma İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
TBMM’de ’’paçavra’’ gerginliği DEM Partili Sırrı Sakık’ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı TBMM'de ''paçavra'' gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı

23:47 TBMM’de ’’paçavra’’ gerginliği DEM Partili Sırrı Sakık’ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı TBMM'de ''paçavra'' gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:16 Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
09:23 Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
09:21 Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
09:19 Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
09:13 Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
09:09 Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 05:42:13. #7.13#
SON DAKİKA: Kızılay'dan Kadir Gecesi'nde Lokma İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement