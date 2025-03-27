Kızılay\'dan Kadir Gecesi\'nde Lokma İkramı

Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı gönüllüleri, mübarek Kadir Gecesi dolayısıyla Merkez Camisi önünde vatandaşlara lokma ikram etti.

Etkinlik kapsamında Kızılay gönüllüleri, cami çıkışında vatandaşlara lokma dağıtarak, Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, Kızılay olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Mübarek Kadir Gecesi vesilesiyle vatandaşlarımızla bir araya gelmek ve onlarla lokma paylaşmak bizim için büyük bir mutluluktur. Amacımız, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek, toplumsal dayanışmaya katkı sağlamak. Kızılay, iyiliğin, merhametin ve paylaşmanın simgesi olmaya devam edecek" dedi.

Kızılay gönüllülerinin yıl boyunca çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiğini ifade eden Tatlı, "Bizler her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak için çalışıyoruz. Ramazan ayı boyunca da gıda yardımları, iftar programları ve çeşitli sosyal destek projeleriyle halkımızın yanındaydık. Bugün de Kadir Gecesi'nin bereketini hep birlikte yaşamak, paylaşımın ve kardeşliğin önemine dikkat çekmek için lokma ikramında bulunduk. İnşallah bu tür etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Vatandaşlar, ikram edilen lokmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Kızılay gönüllülerine teşekkür etti. - AĞRI