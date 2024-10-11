Kızılay'dan Lübnan Tahliyesine Destek - Son Dakika
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Yerel

Kızılay'dan Lübnan Tahliyesine Destek

Kızılay\'dan Lübnan Tahliyesine Destek

Türk Kızılay, Mersin'e ulaşan bin kişiye sıcak yemek ve ikram sunarak destek sağladı.

11.10.2024 15:33
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Türk Kızılay, Lübnan'dan tahliye edilerek Mersin Limanı'na ulaşan aralarında yaşlı, engelli ve çocukların da bulunduğu yaklaşık bin kişiye sıcak yemek ve ikramlarla beslenme desteği sağlıyor.

İsrail ve Lübnan arasında tırmanan gerilim nedeniyle Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının tahliyesini sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait iki gemi Mersin Limanı'na ulaştı. Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savuma Bakanlığı koordinesinde yürütülen tahliye operasyonu kapsamında Beyrut Limanı'ndan hareket eden TCG Bayraktar 558 yolcuyu, TCG Sancaktar ise 378 yolcuyu Türkiye'ye getirdi. Tahliyesi sağlanan kişilere her iki gemide görevlendirdiği personelle beslenme desteği veren Kızılay, Mersin Limanı'na ulaşan vatandaşlara pasaport kontrolü öncesi sıcak yemek servisi hizmeti verirken, ikram araçlarıyla sıcak ve soğuk içecek ile atıştırmalık ürünler de sundu.

Lübnan'da uzman ekip sahada

Tahliye operasyonu için Beyrut Limanı'na ulaşan gemilerle Lübnan'a gıda kolisi, hijyen seti ve barınma malzemesinden oluşan acil yardım desteği ulaştıran Türk Kızılay, Lübnan tarafında insani yardım ihtiyacının karşılanması ve ilgili paydaşlarla koordinasyonun sağlanması amacıyla da bölgede uzman ekip görevlendirdi.

Lübnan'da çatışmaların patlak vermesinin hemen ardından Türkiye'nin 25 Eylül'de gönderdiği yardım uçağıyla temel gıda ve hijyen malzemelerini ulaştıran Türk Kızılay, bölgedeki acil ihtiyaçların tespiti ve hızla karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Türk Deniz Kuvvetleri, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Kızılay, Mersin, Lübnan, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay'dan Lübnan Tahliyesine Destek - Son Dakika

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