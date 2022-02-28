Kızılay Efeler Şube Başkanı Yavuz oldu - Son Dakika
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Kızılay Efeler Şube Başkanı Yavuz oldu

28.02.2022 16:17
Kızılay Efeler Şube Başkanı Yavuz oldu

Kızılay Genel Merkezi tarafından Efeler Şube Başkanlığına Emrah Yavuz atandı.

Kızılay Genel Merkezi tarafından Efeler Şube Başkanlığına Emrah Yavuz atandı.

Türk Kızılayı Aydın Şubesi'nde gerçekleşen devir teslim töreni ile Efeler ilçe başkanı olarak görevlendirilen Emrah Yavuz ve yönetimi göreve başladı. Kızılay Aydın Şube Başkanı Sefa Şık'dan yetki belgesini alan Yavuz, ekip olarak başarılı çalışmalara imza atacaklarını belirterek Kızılay yönetimine teşekkür etti.

Devir teslim töreni ardından açıklamalarda bulunan Kızılay Efeler Şube Başkanı Emrah Yavuz, "Öncelikle bugün burada gerçekleştirdiğimiz devir teslim törenine hepiniz hoş geldiniz. Bu bayrak yarışında devraldığımız hilalin sorumluluğu büyük, onuru ve şerefi çok yüksek. Rabbim bizlere bu hilali hakkıyla taşıyanlardan olmayı nasip etsin. Kızılay Türkiye'nin prestijli bir kurumu 154 yıllık bir geçmişi olan, 81 ilde 260 şubesi, 240 temsilciliği bulunan yurt dışında uluslararası faaliyette bulunan, kamu yararına çalışan bir kuruluştur. Kızılay'a hizmet edip ahirete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Çalışanlara, emeği geçenlere yönetimde görev alanlara teşekkür ediyorum. Bu görevi hiçbir din, dil, ırk, renk ayrımı yapmaksızın yerine getireceğim. Topluma hizmet olarak bu görevi üstlendik. Yardım ve merhamet bayrağını en ileriye taşımak için gayret göstereceğiz. Tüm toplumumuzu kucaklayacağız. Eski yönetimimizin destek ve tecrübelerinden de yararlanmak istiyoruz. Hayırseverlerle yardıma muhtaç insanlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz. İhtiyacı olana sahip çıkacağız. Birlik ve beraberlik içinde Aydın halkıyla birlikte çalışacağız" dedi.

Kızılay'ın bayrağının daha yükseklerde dalgalanması için çalışacaklarını ifade eden Yavuz, "Kızılay'ın hilalini taşımak, ona hizmet etmek büyük bir onur ve şereftir. Kızılay'ın kapısı herkese açıktır. Yönetim Kurulu arkadaşlarımla birlikte hiçbir karşılık beklemeden çalışacağımıza inanıyorum. Bize güvenip görev veren Kızılay Yönetimine teşekkür ediyorum. Gayret bizden başarı Allah'tandır. Nerede bir mazlum ve mağdur varsa Kızılay'ın elini omuzlarında hissedecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, mazlumun sesini duymamaktan, onu görmemekten bizi korusun" diye konuştu.

Yapılan görevlendirme ile Efeler Şube Başkanlığı'na Emrah Yavuz, Şube Başkan Yardımcılığına Necip Ege, Şube Sekreterliğine Şahin Kanat, Şube Muhasibipliğine Halil Okka, Şube Veznadarlığına Rabia Akbulut, Şube Denetçiliğine Mertcan Çelik görevlendirildi. - AYDIN

Kızılay Efeler Şube Başkanı Yavuz oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızılay Efeler Şube Başkanı Yavuz oldu - Son Dakika


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