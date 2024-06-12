Kızılay'ın 156. kuruluş yıldönümü Düzce'de kutlandı

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DÜZCE(İHA) – Kızılay Düzce şubesi tarafından düzenlenen programla Kızılay'ın 156. kuruluş yıldönümü kutlandı.

Kızılay'ın 156. yıldönümü Beyköy Beldesi Kaledibi mevkiinde kutlandı. Programa Vali Selçuk Aslan, Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, kurum müdürleri, huzurevi sakinleri, Kızılay gönüllüleri ve bağışçılar katıldı. Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Düzce Müftüsü Osman Aydın'ın yaptığı duayla devam etti.

Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın, zor ve meşakkatli günlerde Kızılay'ın ilk akla gelen kurumlardan bir tanesi olduğunu belirterek "Biz o zor günler için hazırlıklı olmak adına her daim nöbetteyiz. Kızılay'ımızın 156. Kuruluş yıldönümümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz" İfadelerinde bulundu.

Vali Selçuk Aslan ise 1868'de ekilen tohumun bugün devasa bir çınar olduğunu belirterek "Kızılay dünyanın her bir tarafındaki mazlumlara iyilik elini uzatabilecek devasa bir çınardır. Ucu Türkiye'de olan bu çınar, Afrika'dan Asya'ya, Güney Amerika'dan Avrupa'ya kadar nerede bir mazlum ve mağdur var ise, Türk insanın iyilik ve merhametini oraya taşıyan harika bir köprü durumundadır" dedi. - DÜZCE