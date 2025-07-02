Kızılay, Orman Yangınlarına Destek Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kızılay, Orman Yangınlarına Destek Veriyor

Kızılay, Orman Yangınlarına Destek Veriyor
02.07.2025 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, orman yangınlarına müdahale için 13 ilde, 288 bin kişiye beslenme hizmeti sağladı.

Ülke genelinde 13 ilde 18 noktada orman yangınlarıyla mücadeleye destek veren Türk Kızılay, yangın müdahale ekiplerinin yanı sıra yangından etkilenen vatandaşlara yönelik 288 bin kişilik beslenme hizmeti sağladı. Kızılay'ın Hatay, Manisa, Bilecik ve Isparta'da devam eden orman yangınlarına müdahale çalışmalarına desteği ise sürüyor.

Ülke genelinde birçok noktada etkili olan ve hava şartlarının da etkisiyle hızla yayılan orman yangınlarına karşı mücadele aralıksız sürüyor. Yangınların ilk anından itibaren bölgedeki Afet Müdahale Merkezleri ve şubeleri aracılığıyla harekete geçen Türk Kızılay, toplam 13 ilde 18 farklı noktada 42 araç ve 150'yi aşkın personel ve gönüllüsüyle sahada görev aldı. Pek çok bölgede yangınlar kontrol altına alınırken Kızılay, orman yangınlarıyla mücadele eden ekipler ile yangınlardan etkilenen vatandaşlar olmak üzere toplamda 288 bin kişilik beslenme hizmeti sağladı.

Hatay, Manisa, Bilecik ve Isparta'da destek sürüyor

Kızılay, orman yangınlarının devam ettiği Manisa'nın Akhisar ilçesi ve Hatay'ın Antakya ilçesi ile Bilecik Merkez ve Isparta Sütçüler'de beslenme desteğini sürdürüyor. Bu 4 ilde görevlendirilen toplam 14 ikram ve müdahale aracıyla başta su, içecek, ikramlık ve kumanya olmak üzere yaklaşık 160 bin kişilik yardım ulaştırdı.

Yangınla mücadele ekipleri ve yangından etkilenen vatandaşları yalnız bırakmayan Türk Kızılay, muhtemel yangınlara karşı teyakkuz halinde çalışmayı sürdürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Sivil Toplum, 3-sayfa, Isparta, Bilecik, Kızılay, Manisa, Yerel, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay, Orman Yangınlarına Destek Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leman’ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Anne ve kızını hayattan koparan sürücüden çıldırtan savunma Anne ve kızını hayattan koparan sürücüden çıldırtan savunma
Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar
Kerem Demirbay’ın yeni takımı belli oldu 10 numaralı formayı giyecek Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike Trafiğe çıkamayacaklar 3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı 46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı
Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi
AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya: Yangınlarda sabotaj değil ihmal şüphesi öne çıkıyor AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya: Yangınlarda sabotaj değil ihmal şüphesi öne çıkıyor
Ahmet Ercan’dan Bursa’daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama Ahmet Ercan'dan Bursa'daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama
Zeynep Sönmez, Wimbledon’da tarihe geçti Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarihe geçti

13:01
ABD’li Bakan’dan akılalmaz iddia: Sınır dışı edilen yamyam uçakta kendisini yedi
ABD'li Bakan'dan akılalmaz iddia: Sınır dışı edilen yamyam uçakta kendisini yedi
12:17
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
11:44
Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında
Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında
10:16
ÖTV artışıyla birlikte yarın zam yağmuru yaşanacak
ÖTV artışıyla birlikte yarın zam yağmuru yaşanacak
18:25
Caner Erkin yeni takımına imzayı attı
Caner Erkin yeni takımına imzayı attı
18:19
Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde harekatı
Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde harekatı
18:11
FIFA’dan dev maç öncesi Kenan Yıldız ve Arda Güler’e övgü
FIFA'dan dev maç öncesi Kenan Yıldız ve Arda Güler'e övgü
18:07
Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle 1900 okul kapatıldı
Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 1900 okul kapatıldı
17:58
Fenerbahçe Beko’da yeni bir ayrılık daha
Fenerbahçe Beko'da yeni bir ayrılık daha
17:43
Türkiye’de en çok köye sahip il belli oldu
Türkiye'de en çok köye sahip il belli oldu
17:33
Zafer Partisi’nde “CHP“ krizi Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
Zafer Partisi'nde "CHP" krizi! Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
17:30
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
17:27
Napoli’de olay Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollandı
Napoli'de olay! Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollandı
17:21
Zeynep Sönmez, Wimbledon’da tarihe geçti
Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarihe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 13:42:03. #7.13#
SON DAKİKA: Kızılay, Orman Yangınlarına Destek Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.