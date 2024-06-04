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Van'ın Erciş ilçesinde Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın katılımıyla 'Sosyal Destek Merkezi' açılışı yapıldı.

Çınarlı Mahallesi'ndeki törende konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinde zorlukların yaşandığını belirterek, "Bir yandan deprem bölgesinde toparlanma aşamasındaki kardeşlerimizi görüyoruz, bir yandan yüreğimiz Gazze için atıyor" dedi.

23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde en çok yıkımın Erciş'te yaşandığını dile getiren Yılmaz, "Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Erciş, afetlere hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Kızılay, yardımseverler ile ihtiyaç sahiplerini bir araya getiren bir köprü. Sosyal destek merkezleri de iyilik yapanlar ile iyilik yapılanları bir araya getirecek, daha fazla iyiliğe vesile olacak yerlerdir. Köyden hastaneye gelen kadınlarımız, çocuklarımız, merkezimizde çorbalarını içecek" ifadelerini kullandı.

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu ise Kızılay'ın Osmanlı'dan bugüne devletin güçlü kurumu, milletinin umut kaynağı olduğunu belirterek, Kızılay'ın dünyanın her yerinde mazlum ve mağdurların yardımına koştuğunu söyledi. Karaloğlu, "Kızılay; yangın, deprem, sel ve diğer afetlerde hiç kimseyi geride bırakmıyor. Dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin yardıma koşuyor. Merhamet elini her zaman uzatmaya devam ediyor" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından içinde sosyal market, aşevi, giyim mağazasının bulunduğu Sosyal Destek Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Açılış programına Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş, kurum amirleri, davetliler ve Kızılay çalışanları katıldı. - VAN