Kızılay ve Jandarma Kan Bağışında Bulundu

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Kızılay Aydın Şube Müdürlüğü ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte Efeler ve Nazilli ilçelerinde Kızılay tarafından kurulan stantlarda jandarma personeli ve askerler bağışında bulundu.

Türkiye'nin önde gelen yardım kuruluşlarından biri olan Kızılay Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa düzenlediği bir etkinlikte kan bağışına teşvik etti. Kızılay Aydın Şube Müdürlüğü tarafından Efeler ve Nazilli ilçelerinde kurulan stantlarda, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı personel ve askerler de Kızılay'a destek vererek kan bağışında bulundu. Kızılay ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen bu örnek etkinlikle, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün pekiştirilmesi, hem de toplumda kan bağışı konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. - AYDIN