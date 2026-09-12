Kızılay Yeşilyurt Şubesi, ihtiyaç sahibi okullara 75 dizüstü bilgisayar bağışladı

Türk Kızılay Yeşilyurt Şubesi tarafından okullardaki teknolojik altyapının güçlendirilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 75 adet dizüstü bilgisayar bağışlandı.

Çeşitli kurumların katkılarıyla temin edilen bilgisayarlar, ihtiyaç sahibi okullarda öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi. Teslim töreninde konuşan Türk Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Tevfik Gören, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu belirterek, öğrencilerin dijital çağa uygun şekilde yetişmeleri ve okullardaki imkanların artırılması için çalıştıklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise desteklerinden dolayı Türk Kızılay Yeşilyurt Şubesi'ne teşekkür ederek, teslim alınan bilgisayarların en kısa sürede ihtiyaç sahibi okullara ulaştırılarak öğrencilerin hizmetine sunulacağını ifade etti.

Türk Kızılay Yeşilyurt Şubesi'nin eğitime ve gençlere yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarına önümüzdeki dönemde de devam edeceği bildirildi.