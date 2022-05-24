- Kızılkoyun Nekropolüne çay bahçesi ve dinlenme alanları eklendi

Şanlıurfa'nın Sultanahmet'i vatandaşların yoğun ilgisini görüyor

Kızılkoyun Nekropolü yeni bir görünüme kavuştu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi Kızılkoyun Nekropol alanında yapımını tamamladığı Kızılkoyun Çay Bahçesini halkın hizmetine sundu.

Şanlıurfa'yı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, Balıklıgöl platosunda yer alan Şanlıurfa Müzesi, Kale Eteği ve Kızılkoyun Nekropolü'nde tarihle iç içe bir gün geçiriyor. Tarihi ve turistik mekanlarıyla açık hava müzesini andıran kentte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlak edilerek yıkımı gerçekleştirilen yapıların birinci ve ikinci etap çalışmalarında toplam 103 kaya mezarı gün yüzüne çıkarıldı. Roma dönemine ait 2 bin 200 yıllık kaya mezarlarının ortaya çıktığı mağaralarda tarihi dokuya uygun bir şekilde restorasyon ve ışıklandırma çalışması tamamlanarak Kızılkoyun Nekropol alanı geceleri ışıl ışıl görüntüsüyle kenti süslerken alanın hemen yanında ise bir aile çay bahçesi kuruldu.

Kızılkoyun Çay Bahçesi Şanlıurfa'ya çok yakıştı

Vatandaşların rahat bir ortamda çay içip dinlenebilecekleri nezih ve ferah bir ortamı hizmete sunduklarını ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Kızılkoyun Nekropol alanının ışıl ışıl olduğunu söyleyerek, "Bulunduğumuz alanın kuzeyinde Kızılkoyun Nekropolleri var. Nekropollerde Roma dönemine ait kaya mezarları var. Bu mezarların tarihi 2 bin 200 yıl öncesine kadar uzanıyor. Geceleri biz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak buraları ışıl ışıl yaptık. Mağaraların içerisini aydınlatarak çok güzel bir görüntü oluşmasını sağladık. Kızılkoyun Nekropol alanının Batısında Şanlıurfa Mozaik Müzesi yer alıyor. Kuzeyinde ise Şanlıurfa Kalesi bulunuyor. Doğuya doğru baktığımızda ise Urfa'nın Kurtuluşuna konu olmuş tarihi evlerin bulunduğu bir alanı görmekteyiz. Şu anda içerisinde bulunduğumuz alanda 60'a yakın gecekondu doldurulmuş vaziyetteydi. Bu gecekondular Belediyemizce kamulaştırıldı. Güllük gülistanlık bu güzel yere dönüştürdük. Vatandaşlarımız, yerli ve yabancı misafirimiz buraya geldiğinde tarihi mekanları gezdikten sonra dinlenebilecekleri keyifle çaylarını yudumlayacakları bir mekan oluşturduk. Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Şanlıurfa bambaşka bir görünüme kavuştu

Kızılkoyun Çay Bahçesinde dinlenen vatandaşlar böyle güzel bir eserin Şanlıurfa turizmine kazandırdığı için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. Şanlıurfa'nın geçmiş yıllara oranla daha da güzelleştiğini anlatan vatandaşlar kente geldiklerinde Şanlıurfa'yı tanıyamadıklarını şehrin bambaşka bir görünüme kavuştuğunu aktardı.

Toplam proje alanı 4 bin metrekare olan Kızılkoyun çevre düzenleme çalışmalarında adet kamelya, 1 adet büfe, oturma alanları, yürüme yolları, yeşil alanlar, sulama sistemi ve aydınlatması tamamlanarak hizmete sunuldu.