KKTC 5. Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs’ta iki devletli çözüm, Kıbrıs Türk halkının güven ve huzur içerisinde yaşayabileceği modeldir" - Son Dakika
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KKTC 5. Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs’ta iki devletli çözüm, Kıbrıs Türk halkının güven ve huzur içerisinde yaşayabileceği modeldir"

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs’ta iki devletli çözüm, Kıbrıs Türk halkının güven ve huzur içerisinde yaşayabileceği modeldir"
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs’ta iki devletli çözüm bizim için yegâne gerçekten Kıbrıs Türk halkının gelecekte barış, güven ve huzur içerisinde yaşayabileceği bir çözüm modelidir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta iki devletli çözüm bizim için yegane gerçekten Kıbrıs Türk halkının gelecekte barış, güven ve huzur içerisinde yaşayabileceği bir çözüm modelidir" dedi.

Tatar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Ersin Tatar'ı Kayseri Büyükşehir Belediyesi önünde Başkan Büyükkılıç ile birlikte başkan yardımcıları ve belediye personeli çiçeklerle karşıladı. Karşılamanın ardından Başkan Büyükkılıç, Ersin Tatar'ı makamında ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç burada yaptığı konuşmasında, "Size hem Türkiye'miz açısından, hem Türk Cumhuriyetlerimiz açısından yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, önemli olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Sizin samimiyetiniz, gerçekten birlikte çalışma prensibiniz ve bu anlayış içerisinde bizlere de örnek olmanız çok çok önemli. Tekrar şeref verdiniz, hoş geldiniz. Siz geldikten sonra da Kayseri'miz çok aşamalar kaydetti, etmeye de devam ediyor. Çünkü şehirler yarışıyor, ülkeler yarışıyor. Bizler de bu yarışta geri kalmamak adına çabamızı sürdürüyoruz. Her şeyden önce teşekkür ediyoruz. Az önce aşağıda da vurguladığım gibi 2027 TÜRKSOY Kültür Başkenti Türk Cumhuriyetlerimizin böyle bir yaklaşım, o unvanı aldık. 2029 için Dünya Spor Başkenti unvanını aldık derken Kayseri yaptığı çalışmalar ile çok şükür üzerine ekleyerek yoluna devam ediyor" dedi.

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise "Kayseri bizler için çok önemli. Neden? Çünkü 1974 Barış Harekatı esnasında ilk günlerde, 20 Temmuz - 21 Temmuz o günlerde Komando İndirme Tugayı buralardan uçaklarla Beşparmaklardan sonra Mesarya Ovası'na paraşütlerle indirilen Mehmetçiklerimizin elbette burada hep hatıraları vardır. Buralardan Kuzey Kıbrıs'a ve Mesarya Ovaları'na paraşütlerle inen Mehmetçikler Kıbrıs Barış Harekatı'na büyük hizmetler vermiş ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın başarısında bu Mehmetçiklerimizin çok büyük katkıları ve emekleri vardır. Dolayısıyla bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlenerek yaşatılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha buradan herkesle paylaşacağım. Çünkü neticede milli davamız devam ediyor. Çünkü dünya devletlerinin bir kısmı Avrupa Birliği'nin içerisindeki bazı güçler Yunanistan olsun, Güney Kıbrıs hala daha Kıbrıs'ta federal bir çatı, federasyon ve federasyon denildiğinde tek kimliktir, tek egemenliktir, tek Cumhuriyettir ve dolayısıyla bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nin içerisinde olmadığı için Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün tartışmaya açılması, Türk askerinin adadan çekilmesi gibi söylemlerin olduğu bir çözüm modelinde biz yokuz. Bizim anlayışımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi politikası da böyledir. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm bizim için yegane gerçekten Kıbrıs Türk halkının gelecekte barış, güven ve huzur içerisinde yaşayabileceği bir çözüm modelidir. Oraya ulaşabilmek için milli birlik ve beraberlik, Türkiye'mizle ilişkiler ve münasebetler ve dolayısıyla tek vücut, tek yürek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, özgürlüğü ve onurlu yaşamı hepimiz için çok önemlidir. O bakımdan bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dış Politika, Kıbrıs, Tatar, Yerel, Son Dakika

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