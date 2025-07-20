KKTC'de Barış ve Özgürlük Bayramı Coşkuyla Kutlandı

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıldönümü anısına kutlanan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri çerçevesinde resmi geçit töreni düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıldönümü coşkuyla kutlandı. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri çerçevesinde başkent Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmi geçit töreni düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar beraberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tören alanına iştirak etti. Türkiye ve KKTC bayrakları eşliğinde alkışlar ve tezahüratlarla karşılanan liderler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende halkın bayramını kutladı ve tören birliklerini denetledi. Yavuz Çıkarma Plajı'ndan sporcu gençler tarafından tören alanına getirilen bayrakların KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a sunulmasının ardından konuşmalara geçildi. Konuşmaların ardından ise resmi geçit töreni yapıldı.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2'nci KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, konuk bakanlar, milletvekilleri, üst düzey yetkililer, askeri erkan ile diğer yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - LEFKOŞA