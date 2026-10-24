KKTC'de saatler bu gece 04.00'te geri alınacak, Türkiye 1 saat ileride olacak - Son Dakika
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KKTC'de saatler bu gece 04.00'te geri alınacak, Türkiye 1 saat ileride olacak

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KKTC'de yaz saati uygulaması bu gece sona erecek ve saatler 25 Ekim Pazar günü 04.00'te 03.00'e alınacak. Türkiye'de kalıcı yaz saati sürdüğü için 25 Ekim'den itibaren iki ülke arasında 1 saatlik fark oluşacak ve Türkiye'de saatler KKTC'den 1 saat ileride olacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaz saati uygulaması bu gece sona erecek. Saatler, 25 Ekim Pazar günü sabaha karşı 04.00'te 1 saat geri alınacak. Türkiye'de saatlerin geri alınmaması nedeniyle iki ülke arasında 1 saatlik zaman farkı oluşacak.

KKTC'de 29 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren Yaz Saati Emirnamesi, bu gece saatlerin geri alınmasıyla birlikte sona erecek. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında saatler, 25 Ekim Pazar günü saat 04.00'te 03.00'e alınacak. Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulamasının devam etmesi nedeniyle 25 Ekim'den itibaren KKTC ile Türkiye arasında 1 saatlik fark oluşacak. Buna göre Türkiye'de saatler KKTC'den 1 saat ileride olacak.

KKTC'de kış saati uygulamasıyla birlikte sabah saatlerinde gün ışığından daha erken yararlanılması sağlanacak.

Kaynak: İHA
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