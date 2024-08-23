Malatya\'da şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

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(MALATYA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık, bugün memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesi'nde oturan şehit Işık, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda Malatya Şehitliği'ne defnedildi.

Uğurcan Kılıç için düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün'ün yanı sıra siyasi ve STK temsilcileri katıldı.

Törenin ardından Işık'ın cenazesi, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda Malatya Şehitliği'ne defnedildi.