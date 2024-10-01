KKTC İtfaiyesine Temel İtfaiye Eğitimi Verildi - Son Dakika
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KKTC İtfaiyesine Temel İtfaiye Eğitimi Verildi

KKTC İtfaiyesine Temel İtfaiye Eğitimi Verildi

TİKA ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İtfaiye Teşkilatında görevli 30 personele 'Temel İtfaiye Eğitimi' verildi. Eğitim, yangın bilgisi, iş sağlığı, kurtarma teknikleri ve olay yeri yönetimi gibi konuları kapsadı.

01.10.2024 11:02  Güncelleme: 11:05
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP) kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İtfaiye Teşkilatında görevli 30 itfaiye personeline "Temel İtfaiye Eğitimi" verildi.

Afet ve acil durumlar karşısında iş birliği yapılan ülkelerin beşeri ve teknik kapasitesini artırmayı amaçlayan ADAMEP kapsamında, hedef meslek gruplarına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler devam ediyor.

TİKA ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü iş birliğinde, KKTC Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiye personeline "Temel İtfaiye Eğitimi" verildi.

İtfaiye teşkilatında görevli 30 personele, yanma-yangın bilgisi, iş sağlığı ve güvenliği, kişisel koruyucu donanımlar, söndürme maddeleri ve ekipmanları, yangına müdahale esasları, temel ilkyardım bilgisi, kurtarma ekipmanları ve kullanım teknikleri, trafik kazalarına müdahale, yangın önleme tedbirleri, olay yeri yönetimi ve belediyelerde afet yönetimi konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Teorik ve uygulamalı eğitimleri ile eğitim sonu tatbikatını başarıyla tamamlayan KKTC itfaiye personellerine Lefkoşa'da düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi. Ayrıca eğitim boyunca KKTC'de bulunan Gazimağusa ve Lefkoşa İtfaiye Birimlerine teknik inceleme ziyareti gerçekleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KKTC İtfaiyesine Temel İtfaiye Eğitimi Verildi - Son Dakika

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