KKTC liderleri ölüm yıl dönümlerinde Muratpaşa\'da anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ölümünün 14'üncü, KKTC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mustafa Küçük ise 42'nci yılında Muratpaşa'da düzenlenen sergiyle anıldı.

Muratpaşa Belediyesi, Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi iş birliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın 14'üncü, KKTC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mustafa Küçük'ün ise 42'nci ölüm yıl dönümü anısına Fikret Otyam Sergi Salonu'nda "Kıbrıs Liderleri" temalı fotoğraf sergisi düzenledi. Sergi her iki liderin de Kıbrıs Türk halkı için taşıdığı önemi ve KKTC'nin özgürlük mücadelesine katkılarını bir kez daha gözler önüne serdi. Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde açılan sergi, fotoğraflarla iki önemli liderin yaşamlarını ve Kıbrıs davasına katkılarını konu alıyor.

Serginin açılışına Muratpaşa Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi yöneticileri katıldı.