İzmir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin Barış ve Özgürlük Bayramı\'nı kutladı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yıl dönümü İzmir'de kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile birlikte kutlamalar kapsamında kenti bayraklarla donattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yıl dönümü İzmir'de kutlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye ile Konak Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve Bornova Belediyesi, 20 Temmuz'da yapılacak kutlamalar öncesinde kenti KKTC bayraklarıyla donattı. Cumhuriyet Meydanı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişi, Karşıyaka Çarşı, Kemeraltı, Üçyol Meydanı, Bornova'nın çeşitli bölgelerine KKTC bayrağı asıldı.

Resmi tören Cumhuriyet Meydanı'nda

20 Temmuz'da kutlamaların adresi ise Cumhuriyet Meydanı oldu. Atatürk Anıtı'na çelenk koyma ile başlayan resmi törende KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu günün anlam ve önemini içeren bir konuşma yaptı. Törende şiirler okundu, halk dansları ekipleri gösteriler yaptı. - İZMİR