KO-MEK'te 500 Bin Kadının Eğitim Aldığı Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

KO-MEK'te 500 Bin Kadının Eğitim Aldığı Açıklandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) kursiyerlerinin bir yıl boyunca el emeği göz nuru harcayarak oluşturduğu ve birbirinden eşsiz eserlerin yer aldığı ilçe sergileri Gebze'de final yaptı.

11.06.2024 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KO-MEK'te 500 bin kadının eğitim aldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "KO-MEK'te her kursiyerin bir hikayesi var. KO-MEK adeta hayata yeniden başlamanın ve yeniden başarmanın hikayesinin yazıldığı yerler oldu" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) kursiyerlerinin bir yıl boyunca el emeği göz nuru harcayarak oluşturduğu ve birbirinden eşsiz eserlerin yer aldığı ilçe sergileri Gebze'de final yaptı. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu sergilerde birbirinden güzel ve eşsiz ürünler göz kamaştırdı. KO-MEK kursiyerlerinin hazırladığı eşi benzeri olmayan ürünlere ziyaretçiler tam not verdi.

12 ilçede 44 kurs merkezinde kurslara katılan kursiyerlerin ürünlerinden oluşan sergilerde yaklaşık 16 bin ürün sergilendi. İğne oyasından resim branşına, amigurimiden tel kırmaya, deri yapımından ağaç oyma işlemelerine kadar birçok eşsiz eserin bulunduğu sergilerde müzik grubu kursiyerleri unutulmaz eserler seslendirirken, uygulama branşı kursiyerleri de Başkan Tahir Büyükakın ile birlikte uygulama yaparak sergilerin tadını çıkardı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel eserlerin yer aldığı Gebze sergi açılışında çocuk oyun odası kursiyerleri Dünya Çevre Haftası kapsamında gösteri düzenledi. Çevreye yönelik birbirinden anlamlı mesajlar veren çocuklar izleyenlerden büyük alkış aldı.

"Kendimizi geliştirme fırsatı bulduk"

Gösteriler sonrasında kursiyerler adına konuşma yapan diksiyon kursiyeri Ebru Ferman, "10 yıldır bir radyoda spikerlik yapıyorum. Kendimi daha da geliştirmek için diksiyon kursları araştırırken karşıma KO-MEK çıktı. Burada birçok farklı etkinlikle kendimizi geliştirme fırsatı bulduk. Spikerlik ve haber sunumuna dair görsel ve işitsel ne materyal varsa hepsini işledik. KO-MEK'te verilen eğitimler özel bir kurstan fazlaydı. Bize bu imkanı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"KO-MEK'lere birçok yenilik getirdik"

KO-MEK'teki sürece değinen Başkan Büyükakın, "8 kurs merkeziyle başladığımız KO-MEK'lerin sayısını 44'e çıkarttık. Kurs sayısı artırdıkça zamanla KO-MEK'lere birçok yenilik getirdik. Bu yeniliklerin en önemlisi de anne ve çocuğun birlikte eğitim aldığı kurs merkezlerimiz oldu. Birçok anne çocuğunu evde bırakıp kurslara katılamıyordu. Yaptığımız çalışmalarla fiziki altyapısı yeterli olan kurs merkezlerimize çocuk oyun odaları açtık. Böylece annelerin çocukları ile birlikte kurs merkezine gelerek eğitim almalarını sağladık. Bu sayede çocuklar güvenli bir şekilde çocuk oyun odalarında eğitmenleri ile birlikte oyun oynarken annelerde gönül rahatlığı ile kurslarına devam etmiş oldu" dedi.

"KO-MEK'te her kursiyerin bir hikayesi var"

"Kocaeli'de yaşayan kadınların yarısı KO-MEK'ten eğitim aldı" diyen Büyükakın, "KO-MEK'te her kursiyerin bir hikayesi var. KO-MEK adeta hayata yeniden başlamanın ve yeniden başarmanın hikayesinin yazıldığı yerler oldu. KO-MEK, Kocaeli'de 500 bine yakın kadın kursiyerimize eğitim verdi. Bu sayı neredeyse Kocaeli'de yaşayan kadınların yarısına eşit. Bu sayılar bile buraların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Orada inanılmaz bir vahşet var"

Konuşmasının devamında Filistin konusuna değinen Başkan Büyükakın, "Dünya Filistin konusunda kör ve sağır olmuş durumda. Orada inanılmaz bir vahşet var. Ukrayna'da çocuklar öldüğünde dünya ayağa kalktı ama aynı vahşet Müslüman çocuğunun başına gelince aynı duyarlılığı yapmıyorlar. Biz Filistin için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama sizlerden de farkındalık projelerine destek vermenizi ve tepkinizi her alanda göstermenizi istiyorum" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz ise "Hiçbir şey emeksiz olmaz. Bu anlamda burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. KO-MEK'ler vatandaşların soluk aldığı ve kültürel anlamda etkileşim yaşadığı yerlerdir. Ben burada ürünü bulunan tüm kursiyerlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Gebze, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KO-MEK'te 500 Bin Kadının Eğitim Aldığı Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:27 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dikkat çeken hediye “Payidar Gondol“un anlamı bir hayli derin Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! "Payidar Gondol"un anlamı bir hayli derin
23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:50:58. #1.13#
SON DAKİKA: KO-MEK'te 500 Bin Kadının Eğitim Aldığı Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement