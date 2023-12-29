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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, inşaat mühendisleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, inşaat mühendisleriyle bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi üyeleriyle bir araya geldi. Büyükakın, kentsel dönüşüm fırsatını kentin topyekün yenilenme fırsatına dönüştürmek gerektiğini belirtti. Ayrıca, yapı envanter çalışmalarında görev alan mühendislere teşekkür etti ve dönüşüm çalışmalarının ana taşlarını döşemeye çalıştıklarını ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, inşaat mühendisleriyle bir araya geldi
29.12.2023 - 10:34,
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İnşaat mühendisleriyle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kentsel dönüşüm fırsatını, kentin topyekün yenilenme fırsatına dönüştürmeliyiz" dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi üyeleri, İzmit Antikkapı'da düzenlenen "Geleneksel İMO Kocaeli Büyük Üye Buluşması" programında bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da programa katılarak, inşaat mühendisleri ve aileleriyle buluştu. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel buluşma programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, odanın eski başkanları, inşaat mühendisleri ve aileleri katıldı.

"Ölçmediğiniz bir şeyi iyileştiremezsiniz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası arasında yapılan protokol ile hayata geçirilen ve kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan yapı envanter çalışmalarında görev yapan mühendislere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, "'Bina öldürüyor deprem öldürmüyor' diye sürekli konuşuyoruz. O konu ile ilgili çalışması gerekenler sizlersiniz. Sonuçta biz hangi kaynakları ayırırsak ayıralım, öncelikli olanları belirleyelim, sonuçta bu konuya çalışacak olanlar teknik arkadaşlardır. İki tane üniversitemiz ve ilgili bölümlerden ilgili uzmanlar çağırdık. Alt çalışma grupları oluşturduk. Hem zeminle hem de diğer alanlarla ilgili çalışmalar yapıldı. Ardından İnşaat Mühendisleri Odası ile hızlı tarama yöntemi esas alınarak riskli yapıların taranmasına yönelik karar verildi. Çünkü ölçmediğiniz bir şeyi iyileştiremezsiniz. Bir taraftan taramalar yapılırken diğer taraftan alt çalışma gruplarındaki çalışmalar raporlanırken ben de bir başka ekibimizle dönüşümle ilgili çalışmaların ana taşlarını döşemeye çalışıyorum" diye konuştu.

"Parsel bazlı değil ada bazlı kentsel dönüşüm"

Konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Parsel bazlı düzenleme hakkını verirsek bugün şehre deniz kıyısından tepeye doğru baktığımızda gördüğümüz görüntünün aynısıyla karşı karşıya kalırız. Ulaşımla ilgili bize sıkıntı oluşturan yolların birbiri ile üst seviyeli yollardan alt seviyeli yollara kadar bir hiyerarşi içerisinde olmamasından kaynaklanan problemleri, otopark problemini ve sosyal donatı problemini çözemeyiz. Dolayısıyla bizim bu kentsel yenilenme fırsatını, kentin topyekün yenilenme fırsatına döndürmemiz gerekir. Burada yaptığımız çalışmayı aslında dirençli şehirler dediğimizde anladığımız başlığın altına giren her şeyi içerecek bir fırsata döndürmemiz gerekir. Bir taraftan imar düzenlemeleri ile yeni binaların yapımına imkan tanırken bunların parsel bazlı olmamasını, büyük adalar bazında dönüşüm imkanının sağlanmasını ama bunu yaparken de aynı zamanda ulaşım merkezli dönüşüm mantığını da harekete geçirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

" Türkiye'ye örnek olduk"

6 Şubat depremlerinde tüm şehrin bölge için seferber olduğunu söyleyen İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, "Arama kurtarma, hasar tespit ve insani yardımlarda bulunduk. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz yapı envanter çalışmasında bu kentteki 1999 Gölcük Depremi öncesi yapılan tüm binaları incelemek üzere protokol imzaladık. Aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden teknik işbirliği protokolü ile yardım aldık. Proje kapsamında eğitim verilen 110 inşaat mühendisi meslek taşımızla deprem öncesi inşa edilen yapıları incelemek üzere sahaya inerek temmuz ayında çalışmalara başladık ve aralık ayı sonu itibari ile çalışmaları bitirmiş bulunmaktayız. Bu projeyle Türkiye'ye örnek olduk. Ayrıca Kocaeli'deki yapı envanteri protokolü kapsamında bize, mesleğimize ve şehrimize en büyük desteği veren Başkan Büyükakın'a da teşekkürlerimi sunuyorum" açıklamasını yaptı.

Programda şube başkanı Akgün, Başkan Büyükakın'a plaket ve baret takdim etti. Başkan Büyükakın, Kocaeli yapı envanter çalışmasında görev alan mühendislerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle program sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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