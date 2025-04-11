Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi, Afetlere Hazırlık İçin Eğitim Alıyor - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi, Afetlere Hazırlık İçin Eğitim Alıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi, Afetlere Hazırlık İçin Eğitim Alıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibi, afetlere müdahale yeteneklerini geliştirmek amacıyla kapsamlı bir eğitim sürecinden geçiyor. Eğitim, AFAD ile iş birliği içerisinde yapılıyor ve ekip, 'Ağır Seviye Akreditasyon' sertifikası almayı hedefliyor.

11.04.2025 11:29  Güncelleme: 11:32
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibi, afetlere müdahalede uzmanlaşmak için kapsamlı ve zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Arama ve Kurtarma ekibi, arama ve kurtarma hizmetlerinin etkin bir şekilde uygulanması için sürekli gelişim gösteriyor. Bu kapsamda, büyük depremler sonrası gerçekleştirdiği arama kurtarma faaliyetleri ile ülkenin önde teşkilatları arasında yer alan Büyükşehir Arama ve Kurtarma ekibi, var olan tecrübesini taçlandırmak için gün sayıyor. Afetlere müdahalede araç, ekipman ve personeli ile Türkiye'de örnek gösterilen Büyükşehir, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ile akredite çalışmalar kapsamında "ağır seviye" eğitimlerini tamamlayıp, zor günler için akredite olmak istiyor.

Ülkedeki her türlü afet ve acil durumlarda hizmet veren AFAD Başkanlığı, belgelendirme sisteminde arama ve kurtarma ekiplerini belli sınıflara ayrılıyor. Bu sınıflar içerisinde en kapsamlı hizmet veren ekipler, Ağır Arama ve Kurtarma Ekibi Akreditasyonuna sahip oluyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi olan KOBİTEM bünyesinde görev yapan 2 personel, AFAD eğitici eğitimini tamamlayarak Akredite Ağır Arama ve Kurtarma Eğitmeni Belgesi almaya hak kazandı. İtfaiye Dairesi Başkanlığınca belirlenen personeller, bu belgelendirme ile arama ve kurtarma hizmetlerinde aktif görev almayı hedefliyor.

Teorik ve pratik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılara arama ve kurtarmada temel kavramlar, kişisel korunma ve emniyet, binalarda yıkılma formasyonları, ekip oluşumu ve görevler, tehlikeli maddeler, destekleme, araç ve malzeme, işaretleme ve enkaza giriş metotları başta olmak üzere birçok konuda bilgiler aktarılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde aktif rol olan ve 82 canı enkaz altından çıkartarak hayata tutunmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibi, akreditasyon sınavından başarı ile geçmesi durumunda "AFAD Ağır Seviye Akreditasyon" sertifikası almaya hak kazanacak. Büyükşehir Belediyesi bu akreditasyon belgesi ile görev verilmesi halinde hem Türkiye hem de uluslararası operasyonlarda aktif rol alacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi, Afetlere Hazırlık İçin Eğitim Alıyor - Son Dakika

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