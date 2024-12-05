Kocaeli'de 18 Marketin Ceza Kararı Onaylandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 18 Marketin Ceza Kararı Onaylandı

Kocaeli\'de 18 Marketin Ceza Kararı Onaylandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısında, son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran 18 markete uygulanacak cezalar onaylandı. Zabıta ekipleri, denetimlerde sağlığı tehdit eden ürünleri imha etti ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

05.12.2024 10:22  Güncelleme: 10:23
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi haftalık olağan encümen toplantısında Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından gündeme getirilen 18 marketin cezası onaylandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin haftalık encümen toplantısında 163 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında vatandaşların sağlığı için tespit edilmiş önemli hususlar da gündeme getirildi. Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda yer aldığı tespit edilen 18 markete uygulanacak cezai işlem görüşüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, denetimlerde ürünlerin tazeliği, iş yerinin hijyeni ve ruhsat belgelerini denetleniyor. Zabıta ekipleri, denetimler esnasında kusurlu ürünleri tespit ettiğinde ürünleri topluyor ve yasalar çerçevesinde cezai işlem uyguluyor. İl genelindeki denetimlerde işi çok sıkı tutan ekipler, denetlemelerde gıda ürünlerini dikkatli bir şekilde incelerken 18 markette son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edilip imha edildi. Ekipler ayrıca iş yerlerine hijyen konusunda uyarılar ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

Bununla birlikte son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edilen Gebze'de 10, Derince'de 3, Kartepe'de 2, Başiskele'de 1, Gölcük'de 1 ve İzmit'te 1 olmak üzere toplamda 9 markete cezai işlem uygulandı. Encümen toplantısında zabıta ekiplerince son kullanma tarihi geçmiş ürünün tespit edildiği 18 markete Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince para cezası uygulanması gerektiği onaylandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de 18 Marketin Ceza Kararı Onaylandı - Son Dakika

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