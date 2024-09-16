Kocaeli\'de Afet Mutfağı İstemci Sona Yaklaşıyor

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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen afet mutfağında sona yaklaşılıyor.

Marmara Bölgesi'ne afet mutfağı olarak hizmet vermesi planlanan gıda üretim tesisinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Kocaeli'nin afetlere dirençli bir şehir haline gelmesi için yürütülen projeleri vurguladı. Başiskele'de projelendirilen 5 bin 300 metrekarelik tesisin kapalı alanlarında detaylı incelemelerde bulunan Baraçlı, tesisin büyük oranda tamamlandığını belirtti. Tesisin, muhtemel afet durumlarında Marmara Bölgesi'ne hizmet vereceğini ve içinde kuru ve soğuk depo alanları, ekmek üretim fırını, gıda hazırlık, pişirme, paketlenme ve sevkiyat bölümleri bulunacağını söyledi. Günde 36 bin kişiye üç öğün yemek ve 100 bin kişiye çorba ikram etme kapasitesine sahip olacağı ifade edildi. Genel Sekreter Baraçlı'ya incelemeler sırasında Genel Sekreter Yardımcıları Numan Balaban ve Ali Yeşildal, Antikkapı Genel Müdürü İslam Yücel ile Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur eşlik etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin afetlere karşı hazırlıklı ve dirençli bir şehir oluşturma hedefi doğrultusunda yürütülen bu çalışmalar, bölge halkının güvenliğini artırmayı amaçlıyor. - KOCAELİ