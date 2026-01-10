Kocaeli\'de aylık 1,7 ton yakıt ve 3,2 ton karbon tasarrufuyla akıllı trafik

Kocaeli'de trafik akıllı sistemlerle yönetiliyor. 360 kamera, 254 sinyalize kavşak ve 110 Yolcu Bilgilendirme Sistemi ile şehir anlık izleniyor. Adaptif kavşaklar ve EDS sayesinde kazalar yüzde 9 azalırken, varış süreleri yüzde 13 iyileşti, aylık 1,7 ton yakıt ve 3,2 ton karbon tasarrufu sağlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda güvenliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı ulaşım sistemlerini etkin şekilde yönetiyor. Buna göre trafik akışını gerçek zamanlı izleyen kamera ve sensör altyapıları, sürücü ve yolcu bilgilendirme sistemleri ile elektronik denetleme uygulamaları gibi dijital çözümler kent genelinde entegre şekilde çalışıyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü sayısız hizmeti hayata geçirdi.

Daha güvenli trafik için EDS

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ile büyükşehir arasında 15 Nisan 2024 tarihinde imzalanan protokol kapsamında yürütülen Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) hız koridorları, kırmızı ışık ve park ihlallerini anlık tespit ediyor. Böylelikle bu sistem trafik kazalarını azalttığı gibi can ve mal güvenliğini sağlıyor, kent genelinde trafiği daha düzenli hale getirmek konusunda kritik rol oynuyor. Büyükşehir tarafından yapılan düzenli bakım ve kalibrasyon çalışmaları sayesinde sistemler doğru ve kesintisiz veri üretiyor, teknik arızaların önüne geçiliyor ve sürücülerde trafik kurallarına uyma bilinci güçlendiriliyor. EDS uygulamasının başladığı tarihten itibaren varış sürelerinde yüzde 13,72 oranında iyileşme, trafik kazalarında ise yüzde 9,04 oranında azalma sağlandı.

Kocaeli'nin her noktasındaki trafik izleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki ana arterler ve önemli kavşaklarda 256 kamera ile trafik akışını canlı olarak izleyerek yüzde 78 oranında takip sağlıyor. Ulaşım Yönetim Merkezi, kameralar üzerinden elde edilen verileri kullanarak trafikteki olumsuzluklara hızlı müdahale edilmesini sağlayarak ilgili birimler ile paylaşıyor. 7/24 çalışan kamera sistemleri resmi talepler doğrultusunda adli vakaların çözümünde kullanılıyor. Bu kapsamda sisteme 3. etap çalışmalarıyla 130 yeni kamera eklenerek 2026'da toplam sayı 360'a ulaşacak ve şehir genelinde daha geniş bir izleme ağı sağlanacak.

Akıllı kavşaklarla trafikte zaman ve enerji tasarrufu

Büyükşehir, sinyalize kavşakların yüzde 80'ini manyetik loop dedektörlerle adaptif hale getirirken, 2 arter ve 9 kavşakta "Yeşil Dalga Uygulamasını" hayata geçirerek bekleme sürelerini azalttı ve çevresel etkileri düşürdü. 2 kavşakta uygulanan dinamik kavşak kontrol sistemi sayesinde performans ortalama yüzde 18 artarken, ayrıca aylık 1,7 ton yakıt tasarrufu ve 3,2 ton karbon salınımı azalımı sağlandı.

Trafik ışıklarında bekleme süreleri azaltılıyor

UKOM'un 2025 yılında Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) bünyesine alınmasıyla birlikte Kocaeli genelinde trafik yönetimi tek merkezden daha etkin ve koordineli bir yapıya kavuşturuldu. Emniyet ve zabıta ekiplerinin eş güdüm içinde görev yaptığı UYM'de 256 yüksek çözünürlüklü kamera, 254 sinyalize kavşak, sensörler ve hareketli araç verileri aracılığıyla trafik 7/24 izleniyor, analiz ediliyor ve gerektiğinde uzaktan müdahalelerle bekleme süreleri azaltılıyor.

Duraklarda yolcu bilgilendirme sistemi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde toplu taşıma hizmetlerinin konforunu ve bilgiye erişim hızını artırmak amacıyla hayata geçirdiği teknolojik yatırımlar kapsamında Yolcu Bilgilendirme Sistemi (YBS) sayısını 110'a çıkardı. Duraklara yerleştirilen ve GPS tabanlı anlık araç takibi yapan bu sistemler, yaklaşan toplu taşıma araçlarının tahmini geliş sürelerini ve hat bilgilerini 7/24 saat kesintisiz olarak yolculara sunuyor. Bu sayede bekleme süreleri daha öngörülebilir hale gelirken, yolcuların zamanlarını daha verimli planlamaları sağlanıyor. - KOCAELİ