Kocaeli\'de Baba-Çocuk Balık Tutma Etkinliği Düzenlendi

Yerel

Kocaeli'de çocukları sosyal medyadan uzaklaştırmak, aile yapısını güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte babalar ve çocukları birlikte 'Rastgele' dedi. Minikler ellerine aldıkları oltalarla balık tutma yarışına girerek eğlenceli anlar yaşadı.

Gebze Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdüğürlüğünce, "Baba- Çocuk Balık Tutma" etkinliği düzenlendi. Eskihisar Kalealtı'nda düzenlenen etkinliğe baba ve çocukları yoğun ilgi gösterdi. Oltasını alan çocuklar ve aileleri, balık tutarak eğlenceli saatler geçirdi. Çocukları sosyal medyadan uzaklaştırmak ve aile yapısını güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, minikler ilk kez balık tuttuğunu söyledi. Etkinliğe Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katılarak balık tutmaya gelen baba ve çocuklarla sohbet etti. Gebze Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Zeynep Yıldırım, organizasyonun baba ve çocukları kapsadığını ve aralarındaki diyaloğu artırmak amaçlı düzenlendiğini aktardı. Zeynep Yıldırım, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün aile kavramına çok önem verdiğini dile getirerek, "Başkan Büyükgöz yapısına çok önem verdiği için Aile Hizmetleri Müdürlüğünü kurdu. Müdürlüğümüz çok taze aslında. Bu noktada da çalışmalarımıza hızlı başladık. Çocukların babalarıyla iletişiminin bugünümüzde çokça azaldığına şahidiz. Biz bunu aktifleştirmek amacıyla böyle bir etkinliğe başladık" dedi.

"Önceliğimiz kadının işini kolaylaştırmak"

Önceliklerinin kadının işini kolaylaştırmak olduğunu söyleyen Zeynep Yıldırım, "Bu çağda kadının çokça yorulduğunu ve efor sarf ettiğini görüyoruz. Düzenli projelerimiz var. Diyetisyen, psikolog hizmeti, bilim-sanat merkezleri, 24 saat bebek ve çocuk bakım evi gibi hizmetlerimiz var. Aile yapısını güçlendirmek için bize verilen bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. İnşallah oldukça fazla kişiye dokunabiliriz" diye konuştu.

"Gebze Belediye Başkanı baba ve çocukları yalnız bırakmadı"

Düzenlenen etkinliğe katılarak baba ve çocuklarla keyifli vakit geçiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Geçtiğimiz haftalarda tarihi su dolabımızı restore ettik. Orada çocuklarla anneleri buluşturduk ve masal anlatısı yaptırdık. Bugün de burada babalarla çocuklar buluştu. Anneler arka planda onları seyrediyor. Bu programda amacımız aileyi kaynaştırmak, aileyi güçlü kılmak. Çünkü biliyoruz ki maalesef günümüzde sosyal medya aile bireylerini birbirlerinden her geçen gün uzaklaştırıyor. Aynı evde farklı çekyatların üzerinde farklı sosyal mecralarda dolaşan aile bireyleri oluşmaya başladı. Biz çocuklarla babaları, annelerle çocukları aynı sosyal faaliyet programında bir araya getirmek, kaynaştırmak için böyle bir başlangıç yaptık" şeklinde konuştu.

"'Nasıl anne ve baba olunur' periyodu içeren programlar düzenliyoruz"

Bu programların çeşitlendirileceğini ve tekrarının sıkça yapılacağını dile getiren Büyükgöz, "Aile müessesemiz maalesef zayıflamaya devam ediyor. Sosyal medya mecralarına kurban ediliyoruz. Bu anlamda da biz Gebze Belediyesi olarak aile kurumunu güçlendirmek için her türlü çabayı, gayreti ve program çeşitliliğini artıracağız, devam ettireceğiz. Gebze Belediyesi olarak 'Evlilik Okulu Projesi' başlattık. Evlenmek isteyen gençlerimize proje kapsamında aile danışmanlık hizmeti veriyoruz. Diğer taraftan da yine hem anneler, hem babalar için 'Nasıl anne ve baba olunur' periyodu içeren programlar, konferanslar düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuklar balık tutmayı çok sevdi

Başkan Büyükgöz, belediye olarak temel odak noktalarının aileyi korumak, ailenin güçlendirilmesini sağlamak olduğunu sözlerine eklerken, mücadeleyi sürdüreceklerini ve çeşitlendireceklerini dile getirdi.

Geç saatlere kadar devam eden etkinlikte Gebze Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler ve ikramlar dağıtıldı. Baba ve çocuklar organizasyondan çok memnun kaldıklarını belirtirken bu tarz etkinliklerin devam etmesini istediklerini söyledi. Kimi çocuklar ilk kez balık tutarken kimisi de daha önce denediğini söyledi. - KOCAELİ