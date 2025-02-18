Kocaeli'de 'Babamla İlk Saftayım' Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 'Babamla İlk Saftayım' Etkinliği Gerçekleştirildi

Kocaeli\'de \'Babamla İlk Saftayım\' Etkinliği Gerçekleştirildi

Kocaeli'de gerçekleştirilen 'Babamla İlk Saftayım' etkinliği, çocukları babalarıyla camide buluşturarak ibadetin aile içinde paylaşımının önemini vurguladı. Etkinlikte namaz sonrası çocuklar, Youtuber Sertaç Abi ile buluşarak dijital dünyayı doğru kullanma üzerine bilgiler aldı.

18.02.2025 13:32  Güncelleme: 13:34
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Kocaeli'de "Babamla İlk Saftayım" etkinliği çocukları babalarıyla camide buluşturdu. Babalarıyla birlikte namaz kılan çocuklar, öğretici etkinliklere katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ailem Kocaeli" projesi kapsamında, çocukların manevi gelişimini desteklemek ve baba-çocuk ilişkisini güçlendirmek amacıyla "Babamla İlk Saftayım" etkinliği düzenlendi. İzmit Yahya Kaptan Akşemseddin Cami'de gerçekleşen buluşmaya çok sayıda baba ve çocuklar katıldı. Çocukların camiye olan ilgisini artırmak ve ibadetin aile içinde paylaşılması gereken bir değer olduğunu vurgulamak amacıyla düzenlenen etkinlikte babalar, çocuklarıyla birlikte saf tutarak ikindi namazını kıldı.

Etkinliğin devamında ünlü Youtuber Sertaç Abi (Sertaç Güngör) çocuklarla bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi. Ayrıca, çocuklara Youtube'u doğru kullanmaları konusunda bilgiler veren Sertaç Abi, dijital dünyanın güvenli ve bilinçli tüketimi hakkında önemli ipuçları sundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de 'Babamla İlk Saftayım' Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

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