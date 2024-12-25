Kocaeli'de Başarılı Sivil Güç Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de Başarılı Sivil Güç Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kocaeli\'de Başarılı Sivil Güç Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kocaeli'de düzenlenen '21 Aralık Sivil Güç Tatbikatı', 36 kuruluş ve 500 katılımcının katılımıyla başarıyla tamamlandı. Tatbikatta afet ve acil durum senaryoları başarıyla uygulandı.

25.12.2024 12:28  Güncelleme: 12:30
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Kocaeli'de organize edilen "21 Aralık Sivil Güç Tatbikatı", 36 kuruluş ve 500 katılımcının görev almasıyla başarıyla tamamlandı.

Koordinasyonunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın üstlendiği, saha yönetimini İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı "21 Aralık Sivil Güç Tatbikatı" başarıyla gerçekleştirildi. İSU Genel Müdürlüğü ana hizmet binası bitişiğinde bulunan, güncel yapı teknolojileriyle yeniden inşa edilmek üzere yıkılacak olan ek hizmet binasında gerçekleşen tatbikata, kent genelindeki afet ve acil durum alanında faaliyet gösteren 36 kuruluş ve 500 kişi katıldı.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın İSU Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokol kapsamında kullanılan binada, katılımın yoğun olmasından dolayı aynı anda birden fazla arama kurtarma ekibinin çalışacak olmasına göre risk değerlemesi yapıldı. Senaryo Büyükşehir İtfaiyesi ve AFAD tarafından İSG standartlarına göre oluşturuldu. Binanın statik durumu Yapı Kontrol Dairesi tarafından kontrol edilerek delme işlemlerinin yapılacağı alanlar belirlendi.

Tatbikat, UMKE ile Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü arama kurtarma ekiplerinin de desteğiyle tamamlandı. Tatbikatın bir bölümü de Değirmendere sahilinde gerçekleştirilirken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı su altı ve üstü arama kurtarma ekibi, deniz polisi, DESSAT, Nicomedia ve IHH su altı arama kurtarma ekipleri birlikteliğinde kurtarma senaryosu başarıyla icra edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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