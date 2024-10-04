Kocaeli'de Cemevi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Cemevi İnşaatı Devam Ediyor

Kocaeli\'de Cemevi İnşaatı Devam Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, cemevi başkanlarıyla yaptığı toplantıda Derince ve Gebze'de inşaatı süren cemevleri projelerine dair bilgiler verdi. Toplantıda toplumsal birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

04.10.2024 12:11  Güncelleme: 12:13
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Kocaeli'deki cemevlerinin başkanlarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, "Derince ve Gebze'de 2 cemevimizin inşaatına devam ediyoruz. Sizlerle birlikte hayata geçirdiğimiz projelerle toplumsal birlik ve beraberliğimiz güçleniyor" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Kocaeli'deki cemevlerinin başkanlarıyla toplantıda buluştu. Genel Sekreter Baraçlı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda cemevlerinin ihtiyaç ve talepleri ele alındı. Derince Yenikent ve Gebze'de yapımı devam eden cemevleri hakkında detayların da konuşulduğu toplantıda Büyükşehir Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül ile Kocaeli'deki 13 cemevinin başkanları hazır bulundu. Cemevleri temsilcileri bugüne kadar kendilerine verdiği katkı ve desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ederken, Genel Sekreter Baraçlı'ya da toplantıda bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti iletti.

Kocaeli'ndeki kardeşliğin herkese örnek olduğunu söyleyen Baraçlı, "Geçtiğimiz süreçte İzmit Tavşantepe'deki cemevimizin inşaatı ve çevre düzenlemesi tamamlanarak hizmete alınmıştı. Halen Derince ve Gebze'de ise 2 cemevimizin inşaatına devam ediyoruz. Sizlerle birlikte hayata geçirdiğimiz projelerle toplumsal birlik ve beraberliğimiz güçleniyor" diye konuştu.

Büyükşehir'in Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ne düzenlediği anma ziyaretlerini de hatırlatan Genel Sekreter Baraçlı, "Büyükşehir'in Hacı Bektaş'ta inşa ettiği tesis, Kocaeli'den ve Türkiye'nin birçok yerinden misafir ağırlıyor. Büyükşehirin bu tesisi, Hacı Bektaş ilçesinde ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Aynı şekilde Kocaeli'deki cemevlerimizin malzeme ve diğer ihtiyaçlarına da destek olmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Cemevi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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