Kocaeli'de Kadınların Güçlenmesi İçin Anne Şehir Merkezleri Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'de Kadınların Güçlenmesi İçin Anne Şehir Merkezleri Çalışmalarını Sürdürüyor

Kocaeli\'de Kadınların Güçlenmesi İçin Anne Şehir Merkezleri Çalışmalarını Sürdürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anne Şehir Merkezleri'nin kadınların sağlığını ve sosyal hayatını desteklediğini belirterek, 90 binin üzerinde aktif üye ile hizmet vermeye devam ettiklerini açıkladı. Kadınların toplumsal rolü ve güçlenmesi üzerine konuşan Başkan Büyükakın, bu merkezlerin aileleri nasıl desteklediğini vurguladı.

22.02.2025 11:58  Güncelleme: 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anne Şehir Merkezlerinde muhteşem işler yapıldığını belirterek, "Bugün 7 ilçede Anne Şehir Merkezimiz var. Aktif üyesi 90 bini geçti. Mutlu ortamı daha da büyütmek, bu aileyi daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Gebze Beylikbağı Kılavuz Gençlik Merkezi'nde "İlham Veren Kadınlar" buluşması düzenlendi. Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve çok sayıda davetli katıldı. Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Merkezleri 7 ilçede 12 yerde hizmet veriyor. Halen 90 binden fazla aktif üyesi bulunuyor. Bu merkezlerden yararlanan anneler programda konuşma yaparak, deneyimlerini paylaştı. Anne Şennur Kurt, Defne Anne Şehir Merkezi ile tanıştıktan sonra hayatında birçok olumlu değişim yaşadığını söyledi. Sporla daha zinde hissettiğini, diyetisyen hizmetiyle sağlıklı beslenmeyi öğrendiğini belirtti. Oğlunun okul öncesi sınıflarda yaşıtlarıyla iletişim kurmasının ve gelişiminin desteklenmesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Kurt, bu merkezde düzenli kitap okuma alışkanlığı kazandığını da vurguladı. Anne Şehir Sağlık Yaşam Merkezi ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirten anne Elif Berber ise program sayesinde hayatında önemli değişimler yaşadığını belirtti. Bir yıl önce trombosit fonksiyon bozukluğu teşhisi konulduğunu söyleyen Berber, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme sayesinde hastalığın etkilerinin azaldığını ve daha hareketli bir yaşama kavuştuğunu dile getirdi. Berber, el sanatları ve ahşap atölyeleri sayesinde günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşıp yeteneklerini keşfetme fırsatı bulduğunu da belirterek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

"90 bin 902 aktif üyemiz var"

Başkan Büyükakın ise "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü gelecek demektir. Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi ile kadınlarımızın sağlığını, sosyal hayatını ve mutluluğunu destekliyoruz. Toplam 7 ilçe, 12 merkez, 237 uzman kadromuzla kadınlarımız ve ailelerimiz için çalışıyoruz. Şu an 90 bin 902 aktif üyemizle, 2024 yılında 447 bin 218 hizmet sunduk. Bunu 12 ilçemize de yaymak ve bu aileyi daha da büyütmek istiyoruz. Toplumun her kesiminde kadınlarımızı destekliyoruz. Belediyemizde kadın istihdamını yüzde 73 artırdık, yönetimde daha fazla kadına yer verdik. Hayme Ana'nın cesareti, Nene Hatun'un fedakarlığı, Kara Fatma'nın bağımsızlık mücadelesi bugün de kadınlarımızın başarısında ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Artık kadınların neler yapabileceğini tartışmıyoruz, başarılarını konuşuyoruz. Kadın güçlendiğinde aile güçlenir; aile güçlendiğinde toplum yükselir. Biz, Kocaeli'de kadınlarımız için çalışmaya, aileyi ve geleceği birlikte inşa etmeye devam ediyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Tahir Büyükakın, Yerel Haberler, kocaeli, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Kadınların Güçlenmesi İçin Anne Şehir Merkezleri Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:58 Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu RTÜK sebepleri sıraladı Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı
14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
21:09 İbrahim Hacıosmanoğlu’nda Slavko Vincic-Acun Ilıcalı iddialarına yanıt İbrahim Hacıosmanoğlu'nda Slavko Vincic-Acun Ilıcalı iddialarına yanıt
20:46 Trump’ın yeni dostu Putin oldu Zelenskiy’yi yerin dibine soktu Trump'ın yeni dostu Putin oldu! Zelenskiy'yi yerin dibine soktu
20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:44 Adaylık başvurusu yapmayan Mansur Yavaş için hiçbir şey bitmemiş Adaylık başvurusu yapmayan Mansur Yavaş için hiçbir şey bitmemiş
19:39 İmamoğlu’nun adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı İmamoğlu'nun adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı
19:16 İsviçre’den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar İsviçre'den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar
19:11 Yöneticisi doğruladı: Dev kripto borsası milyarlarca dolarlık hack saldırısına uğradı Yöneticisi doğruladı: Dev kripto borsası milyarlarca dolarlık hack saldırısına uğradı
19:10 Netanyahu, Filistinli sivillerin evine düzenlenen baskına katıldı Netanyahu, Filistinli sivillerin evine düzenlenen baskına katıldı
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:47 İran lideri Pezeşkiyan’dan ABD’ye Türkçe şiirli yanıt İran lideri Pezeşkiyan'dan ABD'ye Türkçe şiirli yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 16:14:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Kadınların Güçlenmesi İçin Anne Şehir Merkezleri Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.