Kocaeli'de KARFEST 2025 ile Kış Eğlencesi Başlıyor - Son Dakika
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Kocaeli'de KARFEST 2025 ile Kış Eğlencesi Başlıyor

Kocaeli\'de KARFEST 2025 ile Kış Eğlencesi Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Şubat Cumartesi günü Kuzuyayla'da KARFEST 2025 etkinliğini gerçekleştirecek. Eğlenceli aktiviteler ve kış temasıyla dolu festival, Kuzuyayla Kızak Pisti'nin açılışıyla birlikte kış severlere unutulmaz bir deneyim sunacak.

12.02.2025 14:23  Güncelleme: 14:25
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış severleri 15 Şubat Cumartesi günü Kuzuyayla'da KARFEST 2025 etkinliğinde buluşturacak. Eğlence ve coşkunun üst seviyede yaşanacağı organizasyonda Kuzuyayla Kızak Pisti de hizmete açılacak. Haftasonu trafikte aksamanın önüne geçmek için Kartepe Teleferiği ve ücretsiz ring seferleri hizmette olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde organize edilen KARFEST, bu yıl da kış severlere muhteşem bir gün yaşatacak. 15 Şubat Cumartesi günü 12.00 ile 21.00 saatleri arasında Kartepe Kuzuyayla'da düzenlenecek olan KARFEST için tüm hazırlıklar tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Kartepe Turizm Derneği, Kartepe Doğal Hayatı Koruma Kültür ve Turizm Derneği, Kartepe Görmeden Gitme Platformu ve Kavibu Derneği işbirliğiyle organize edilecek etkinlikte herkes eğlenceye doyacak.

Birçok etkinlik olacak

Kocaeli'nin doğal, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel öğelerinin yansıtılarak; kentimizin dört mevsim turizm şehri olduğunu duyurabilmek, Kartepe'de kış turizmini geliştirmek ve Kartepe markasının ulusalda algısını güçlendirmek, bölge esnafına ekonomik fayda sağlamak amaçlarıyla düzenlenecek olan KARFEST'te sahne etkinlikleri, konserler, alan etkinlikleri, kış temalı atölyeler ve ikramlar olacak."Hedikli Kar Yürüyüşü", "İglo Fotoğraf Çekim Alanı", "Kar Motoru ile Safari", "Kardan Adam Yarışması", "Ödüllü Kar Topu Yarışması", "Seyyar Salıncak", "Kar Voleybolu" gibi kar temalı etkinlikler katılımcıların deneyimine sunulacak. Ayrıca, alanda sergilenecek kardan heykeller, ziyaretçiler için bir sanat galerisi etkisi oluşturacak.

Kış temalı atölyeler

Festival alanında sadece eğlence değil, öğrenme fırsatları da sunulacak. "Kızak Yapım Atölyesi", "Kardan Adam Anahtarlık Yapımı", "Kuş Yemliği Yapımı" ve "Bez Çanta Boyama" etkinlikleriyle katılımcılar hem kendi üretimlerini gerçekleştirmenin mutluluğunu elde edecek hem de çevre dostu çalışmalar ile eğlenceli ve bilinçlendirici bir deneyim yaşayacaklar. Festival alanında ayrıca "Deri Kolye Yapım Atölyesi", "Çocuklar İçin Yüz Boyama" ve "Balon Dağıtımı" gibi aktiviteler, festival alanında minik misafirlere unutulmaz anlar yaşatacak. Kuzuyayla'nın bembeyaz doğasında bu çeşitlilik, herkesi mest edecek.

Kızak pisti hizmete açılıyor

KARFEST bu yıl katılımcılarına Kuzuyayla kızak pistinin hizmete girmesiyle yeni bir deneyim sunmaya da hazırlanıyor. Büyükşehir'in Kuzuyayla projesinde yapımı tamamlanan kızak pisti KARFEST 2025 etkinliği ile vatandaşların kullanımına açılacak. Beyaz karlarla kaplı piste gelen ziyaretçiler, kızağıyla macera ve heyecan dolu dakikalar yaşama imkanı bulacak.

Sucuk ekmek ve sahlep ikramı

Festivale katılacak olan misafirlerin mükemmel bir gün geçirmesi için alanda tüm detaylar planlanırken, ısınma ve ikram noktaları oluşturularak festivale katılan misafirlere; sucuk ekmek, ayran, çay, sahlep, patlamış mısır gibi ikramlar gün içinde dağıtılacak.

Kuzuyayla'ya özel araçla çıkılmayacak

Kartepe Dağ yolunda ulaşımın aksamaması için gerekli ulaşım koordinasyonu için planlamalar yapıldı. Dağ yolundan Kuzuyayla'ya ayrılan 3 km'lik yolun sapağından itibaren özel araçla çıkış olmayacak. Katılımcıların Teleferik ve ücretsiz Ring Servisler ile Karfest alanına ulaşması planlandı.

Ulaşım, teleferik ve ring servisler ile

15 Şubat Cumartesi günü Kuzuyayla'da düzenlenecek olan etkinlikte trafik ile ilgili problem yaşamamak ve trafik yükünü azaltmak için de tüm detaylar düşünüldü. Bu kapsamda ulaşım Kartepe Teleferik ile sağlanabileceği gibi Maşukiye Pazar yerinden Kuzuyayla'ya, Derbent Ömer Yalçın Caddesinden Kartepe teleferik İstasyonuna ücretsiz ring servisleri düzenlenecek. Ring servisleri Saat 10: 00 itibariyle başlayacak, özel araçlarla festival alanına ulaşım yapılmayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de KARFEST 2025 ile Kış Eğlencesi Başlıyor - Son Dakika

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