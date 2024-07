Kocaeli\'de LGS Birincileri Vali Seddar Yavuz Tarafından Kabul Edildi

Yerel

Kocaeli'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan 9 öğrenciyi makamında ağırlayan Vali Seddar Yavuz, "Sizin gibi çalışkan ve disiplinli vatan evlatlarına çok daha fazla ihtiyaç duyacağız" dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrenciler makamında ağırlayarak sevinçlerine ortak oldu. Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen'in eşlik ettiği ziyarete, Türkiye 1'incisi olan 9 öğrenci, aileleri ile okulların müdür ve idarecileri katıldı. Kendilerini tanıtan ve hedeflerinden bahseden gençlerimize tavsiyelerde bulunan Vali Yavuz, "Sizleri gönülden tebrik ediyorum, başarılarınız daim olsun. Sizlere emek veren kıymetli öğretmenlerimiz ile temel ihtiyaçlarından feragat eden ve fedakarlık gösteren kıymetli ebeveynlerimizi içtenlikle kutluyorum. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarım, yolunuz ve bahtınız açık olsun. Sizler aziz Türk Milleti'nin geleceğisiniz, sizlere güveniyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bu yüzyılı hep beraber Türk Yüzyılı olarak inşa edeceğiz. Kendinize güvenin, aziz milletimize güvenin, devletimize hizmet etmeye devam edin" ifadelerini kullandı.

"Sizin gibi çalışkan ve disiplinli vatan evlatlarına çok daha fazla ihtiyaç duyacağız"

Gençlerin üstün başarılarının hayatları boyunca göstermeleri için azim ve istikrarlarını devam ettirmelerinin önemine vurgu yapan Vali Yavuz, "Dünyanın neresinde olursa olsun her daim gönlünüzde ve aklınızda ay yıldızlı al bayrağımız, Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ve Türk Milleti olsun. Biz sizlerin nerede olduğunuza, ne iş yaptığınıza bakmıyoruz ama aziz milletimizi ve devletimizi her daim yüceltme uğurunda çalışma, azim ve kararlılık içerisinde görmek istiyoruz. Bir fedakarlık yaptınız, yaşıtlarınıza göre çok büyük başarı elde ettiniz. Unutmayın ki başarı her daim istikrardan geçer. Dolayısıyla hem akademik hayat hem de yaşam uzun mesafeli koşucuların işidir. Kısa mesafe başarılar, belki anlık mutluluk getirebilir ama bu başarıların devamı şüphesiz disipline, çalışmaya ve fedakarlığa muhtaçtır. Sizin gibi çalışkan ve disiplinli vatan evlatlarına çok daha fazla ihtiyaç duyacağız. O yüzden de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef göstermiş olduğu muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma amacımız ve gayemiz sizin gibi parlak ve çalışkan vatan evlatlarının sayesinde olacaktır. Bir kez daha hepinizi tebrik ediyorum, kutluyorum başarılarınız daim olsun" diye konuştu.

Valilik ve mülki idare mesleği hakkında bilgiler veren Vali Seddar Yavuz, gelecek planlarını, hayallerini ve düşüncelerini paylaşan 9 öğrenciye hediyelerini vererek başarılarının devamını diledi. Toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile ziyaret sonlandırıldı.

Şampiyonlar

Kocaeli'den LGS şampiyonları; Çayırova Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Merve Tan, Gebze Mustafapaşa Ortaokulu Öğrencisi Muhammed Anıl Çelik, Değirmendere Atatürk Ortaokulu Öğrencisi Ali Ilgaz Kuşkonar, Başiskele Özel Bilgili Kültür Ortaokulu Öğrencisi Nisa Mülayim, Özel Gölcük Nazif Tokgöz Başarı Koleji Öğrencisi Sabri Kerem Topuçar, Özel Gölcük Nazif Tokgöz Başarı Koleji Öğrencisi Ege Çalı, Kartepe Özel Nesibe Aydın Ortaokulu Öğrencisi Uras Uruş, Kartepe Özel Sınav Koleji Ortaokulu Öğrencisi Ahmet Eymen Yiğit, Kartepe Özel Sınav Koleji Ortaokulu Öğrencisi Bilgehan Kelebekler. - KOCAELİ