Yarıyıl tatilinde çocuklara özel etkinlikler
Yarıyıl tatilinde çocuklara özel etkinlikler

19.01.2026 10:51  Güncelleme: 10:53
Kocaeli'de yarıyıl tatiline giren öğrenciler için düzenlenen 'Okula Bi' Mola' etkinlikleri, Gebze ve Derince ilçelerinde gerçekleştirildi. Çocuklar, sahne gösterileri, yarışmalar ve çeşitli atölyelerle eğlenceli vakit geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca hazırlanan program, hafta sonu Gebze ve Derince ilçelerinde gerçekleştirildi. "Okula Bi' Mola" etkinliklerinin ilk durağı GEBZESEM'de çocuklar, çocuk programı sunucusu Burak Sezen ile bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Sunucu Mehmet Ceyhun'un moderatörlüğünde düzenlenen programda sahne gösterileri, eğlenceli yarışmalar ve interaktif oyunlar beğeni topladı. Gün boyunca devam eden etkinliklerde çocuklar karne harçlık kesesi ve bez çantalarını kendi hayal güçlerini kullanarak boyadı.

Atölyelerde kum boyama, yüz boyama ve çim adam yapımı gibi el becerilerini geliştiren etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinliklerin bir diğer dikkat çeken bölümü ise planetaryum atölyesi oldu. Çocuklar, planetaryum gösterimi sayesinde uzayın gizemli dünyasını keşfetme fırsatı buldu.

Etkinlikler Derince'de ise Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Çocuklara özel hazırlanan programda sahne şovları, eğlenceli yarışmalar ve birbirinden renkli atölye çalışmaları yer aldı. Gün boyunca süren etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de sosyal ve fiziksel becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Bilim şovu çocuklar meraklı gözlerle izledi. - KOCAELİ

Yerel Haberler, Etkinlikler, Derince, Kocaeli, Gebze, Yerel, Son Dakika

