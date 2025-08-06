Kocaeli\'de Özel Bireyler İçin Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi Açıldı

Kocaeli'de özel bireyler için hayata geçirilen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, bireylere umut oluyor. Her yaş grubuna yönelik eğitim ve destek programları sunan Gonca'da aileler yeni sürece adım atıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve sosyal yaşama uyumlarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, 28 Haziran'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımı ile hizmete alındı. İzmit'teki, eski Vinsan Kampüsü içinde kurulan merkez, erken çocukluktan yetişkinliğe kadar her yaş grubuna yönelik kapsamlı eğitim ve destek programları sunuyor.

"Eymen'e gelişim geriliği ve hafif düzeyde otizm tanısı konuldu"

Merkezde bir aydır eğitim gören 4 yaşındaki Eymen Ali Koç'un annesi Mehtap Koç, "Eymen, 2021 yılında yürüyemediği için rehabilitasyon merkezine başvurduk. O dönem henüz 1,5 yaşındaydı. Bir yıl içinde yürümeye başladı ancak uzmanlar, 'Göz teması kurmuyor, dokunmaya izin vermiyor, tepki vermiyor' diyerek bizi psikiyatri uzmanına yönlendirdi. Yapılan testlerin ardından Eymen'e gelişim geriliği ve hafif düzeyde otizm tanısı konuldu." dedi.

Bu tanıyla birlikte aile, hem maddi hem manevi açıdan yeni bir sürece adım attı.

"Daha önce duş aldıramıyor, tırnağını kesemiyorduk, şimdi havuza giriyor"

Anne Mehtap Koç, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ne başladıktan sonra oğlunun kısa sürede gelişim gösterdiğini belirterek, "Burada duyu bütünleme eğitimlerine başladık. Bir ay içinde oğlum suya temas etmeye, babasına sarılmaya başladı. Daha önce duş aldıramıyor, tırnağını kesemiyorduk. Şimdi bu konularda büyük ilerleme sağladık. Göz teması kurabiliyor, havuza giriyor. Biz buradan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

"Gonca gerçekten dört dörtlük bir merkez"

Sadece merkezdeki eğitimin yeterli olmadığını vurgulayan Koç, ailenin de sürece aktif olarak katılması gerektiğini belirterek, "Gonca gerçekten dört dörtlük bir merkez. Ama bu süreç sadece hocalarla olmaz. Evde annelerin de aynı çabayı göstermesi gerekiyor. Bu, birlikte yürütülmesi gereken bir mücadele. Eğitime katkılarından dolayı belediye başkanımıza minnettarım. Buradaki hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. İhtiyacı olan herkesin bu hizmetten faydalanmasını isterim." şeklinde konuştu.

Bireylerin gelişimi çok boyutlu olarak destekleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, yalnızca eğitim değil; bireylerin fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimini destekleyen çok yönlü yapısıyla da dikkat çekiyor. Merkez, özel gereksinimli bireylerin yaşamın her alanına aktif katılımını hedefleyen modern anlayışla hizmet veriyor. Merkezde, bireysel ve grup eğitim sınıflarının yanı sıra duyu bütünleme odaları, hidroterapi havuzu, spor salonları, sanatsal ve mesleki atölyeler ile psikolojik danışmanlık ofisleri bulunuyor. Bu alanlarda uygulanan programlarla bireylerin gelişimi çok boyutlu olarak destekleniyor.

Yetişkinlere yönelik mesleki eğitim atölyeleri

Merkezde sadece çocuklar değil, yetişkin özel gereksinimli bireyler de mesleki eğitime yönlendiriliyor. Mekanik beceriler, teknoloji, seramik, mutfak ve barista atölyelerinde sürdürülen uygulamalı eğitimlerle bireylerin üretken bireyler olarak topluma kazandırılması amaçlanıyor. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, bireylerin sosyal hayata daha kolay uyum sağlaması için çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Günlük yaşam becerileri, müzik, spor ve el sanatları gibi alanlarda düzenlenen sosyal aktiviteler sayesinde bireylerin kendilerine güvenleri artıyor ve toplumla güçlü bağlar kurmaları sağlanıyor.

Başvurular

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nden faydalanmak isteyen aileler, ilk etapta uzman ekipler tarafından yapılan değerlendirme sürecine alınıyor. Bireyin ihtiyaçlarına göre hazırlanan özel programlar doğrultusunda eğitim ve destek süreci başlatılıyor. Detaylı bilgi almak isteyen aileler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 153 Çağrı Merkezi üzerinden ya da doğrudan merkeze başvurarak bilgi edinebiliyor. - KOCAELİ