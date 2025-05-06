Kocaeli\'de Yürüyen Merdivenlerin Bakım Çalışmaları Başladı

Kocaeli'de belediye ekipleri, bir hafta boyunca şehrin çeşitli noktalarındaki yürüyen merdivenlerin bakımını gerçekleştirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde yürüyen merdiven ve asansörleri kullanabilmesi amacıyla Kocaeli genelindeki tüm noktalarda yürüyen merdiven ve asansörlerin periyodik bakımlarını yapıyor.

Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri; Necmettin Erbakan Köprüsü, Turgut Özal Köprüsü, Adnan Menderes Köprüsü, Mimar Sinan Köprüsü, KOÜ Umuttepe Köprüsü, Umuttepe Hastane, Çayırova Köprüsü, Malkoçoğlu Mehmet Bey Köprüsü, Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi yürüyen merdivenlerinde bakım çalışması yapılacak. Genellikle akşam saatlerinde yapılacak bakım çalışmalarında yürüyen merdivenler yaklaşık 4 saat hizmet veremeyecek. - KOCAELİ