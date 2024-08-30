Kocaeli'deki balıkçılar, 1 Eylül'de av sezonuna başlıyor - Son Dakika
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Kocaeli'deki balıkçılar, 1 Eylül'de av sezonuna başlıyor

Kocaeli\'deki balıkçılar, 1 Eylül\'de av sezonuna başlıyor

Kocaeli'deki balıkçılar, 1 Eylül'de av sezonunun başlamasıyla denize açılmaya hazırlanıyor. Balıkçılar, yeni sezonda palamuttan umutlu olduklarını belirtiyor. Palamutun bol olacağı tahmin ediliyor. Balıkçılar, denizden bereket bekliyor. Depremden etkilenenlerin denizde çalışmak için Kocaeli'ye gelme sayısı arttı.

30.08.2024 12:47
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Kocaeli'deki balıkçılar, 1 Eylül'de av sezonunun başlamasıyla "vira bismillah" diyerek denize açılacak. Barınaklarda son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, yeni sezonda palamuttan umutlu.

Av sezonunun başlayacağı 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılacak balıkçılar, yeni sezon öncesi teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onararak hazırlıklarını tamamladı. Karamürsel'de bulunan Ereğli Balıkçı Barınağındaki balıkçılar, yeni sezonda özellikle palamuttan ümitli olduklarını söyledi.

"Palamut çok"

Balıkçılığın kendisine dedesinden kaldığını söyleyen gemi kaptanı İsmail Erdoğan, yaklaşık 20 yıldır mesleğini sürdürdüğünü ifade etti. Bu sezon palamudun bol olacağını aktaran Erdoğan, "Bu sene Marmara'da sardalya ve hamsi gözüküyor. Körfez'de biraz istavrit var, Karadeniz'de de palamut çok. Palamut çok olduğu zaman küçük balıkta pek para olmuyor" dedi.

"Türkiye bu sene palamuda doyacak"

Erdoğan, av sezonu için hazırlıkları tamamladıklarını vurgulayarak, "Hazırlıklarımız bitti. Sadece küçük rötuşlar kaldı. Tahminen bu akşam tüm işerimiz biter, yarın inşallah dinleniriz. Ondan sonra da 'vira bismillah' deyip çıkarız. Bu seneki umut palamutta. Karadeniz'deki reis arkadaşlarımız, 'Tarihin yazmadığı palamut bolluğu var' diye bahsediyorlar. Kim ne kadar konuşursa konuşsun denize çıkmadan bu işler belli olmaz. Denize çıkalım ak mı kara mı, belli olur. Bu sene yaptığımız bütün hazırlıklar palamut içindi. Türkiye bu sene palamuda doyacak. Ağlarımızı palamut için denize bırakacağız inşallah" diye konuştu.

"Denizden bereket bekliyoruz"

Kaptan Cemil Yalınbaş ise yaz boyu av sezonu için hazırlık yaptıklarını kaydetti. Yalınbaş, "İnşallah 31 Ağustos akşamı 1 Eylül'ün ilk saatleri ile birlikte 'vira bismillah' deyip denize ilk ağlarımızı atacağız. 5 aydır hazırlığımızı yapıyoruz, 30 kişilik ekibimiz var. Denizden bereket bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Depremden sonra denizde çalışmak için buralara gelenlerin sayısı arttı"

Hataylı olduğunu, 5 sezondur Kocaeli'de denize açıldığını anlatan Yalınbaş, "Kışın denizlerde oluyorum. Ekibimizden 20 kişi depremden etkilendi. Oradaki yaşam şartları biraz geride kaldığı için sosyal şartlar sebebiyle insanlar gurbete gelmeyi düşünüyor. Burada çalışan arkadaşlarımızdan hala konteynerlerde, çadırlarda kalanlar var. Depremden sonra denizde çalışmak için buralara gelenlerin sayısı arttı" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'deki balıkçılar, 1 Eylül'de av sezonuna başlıyor - Son Dakika

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